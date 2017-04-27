Hülya Avşar “Zehra, buradaki arkadaşlarını orada bulamadı. Londra’ya dönüp dönmeyeceğine yazın karar vereceğiz. Burada kalırsa mimarlık okuyacak. Zaten mimar olmasını çok istiyordum, bu savaşı kazanacağım.” dedi.
Hülya Avşar: Zaten mimar olmasını istiyordum
27.04.2017 - 13:57 | Son Güncelleme: 27.04.2017 - 13:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hülya Avşar, kızı Zehra’nın üniversite eğitimi için gittiği Londra’ya alışamadığı ve İstanbul’a dönmek istediği haberlerine yanıt verdi...
Etiketler : Hülya Avşar,
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