Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hülya Avşar “Zehra, buradaki arkadaşlarını orada bulamadı. Londra’ya dönüp dönmeyeceğine yazın karar vereceğiz. Burada kalırsa mimarlık okuyacak. Zaten mimar olmasını çok istiyordum, bu savaşı kazanacağım.” dedi.