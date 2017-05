Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT1’in Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirerek ekranlara getireceği; “Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması”, özgün formatıyla Ramazan ayı boyunca tüm İslam alemi ile buluşacak. ‘Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması’nın ilk bölümü 26 Mayıs Cuma günü 23.30’da TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.



Ramazan ayı boyunca her gün izleyicisine Kur’an ziyafeti yaşatacak olan programın her bölümünde beş yarışmacı gün birinciliği için yarışacak. Stüdyodaki seyircilerin oyları ve jüri üyelerinin puanlamalarıyla belirlenen günün birincileri, hafta finalinde yarışacaklar.



BÜYÜK FİNAL KADİR GECESİ'NDE

Hafta finallerinin birincileri ve jüri üyelerinin korumaya aldığı yarışmacılar "KADİR GECESİ” yayınlanacak olan büyük finalde yarışacaklar. Yarışmacılar hafta finallerine ve büyük finale Selatin Cami (Osmanlı sultanlarının ve eşlerinin yaptırdığı camiler) imamları rehberliğinde hazırlanacak.



Programın Sunuculuğunu Diyanet İşleri Başkanlığı Radyosu Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Cihat Kılıç, sahne arkası sunuculuğunu ise 80’ler dizisinin sevilen oyuncusu Hacı Ali Konuk üstleniyor. Jüri koltuğunda Dr. Mehmet Ali Sarı (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi), Halil Necipoğlu (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii İmam Hatibi) ve Osman Egin (DİB Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürü) otururken, hafta finallerinde program baş danışmanı Hafız Osman Şahin (DİB Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı) de konuk jüri olarak bulunuyor.



BÜYÜK ÖDÜL 50 TAM ALTIN

Ramazan ayı boyunca seyircisine tilavet ziyafeti yaşatacak olan Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması aynı zamanda yarışmacılarına bol miktarda ödüller dağıtacak. Tüm katılımcılara 1 tam altın; gün birincilerine 3 tam altın; hafta birincilerine 5 tam altın hediye edilecek olan yarışmanın final gününde ise yarışmanın 3.’süne 10 tam altın, 2.’sine 20 tam altın ve 1.’sine ise 50 tam altın ödül verilecektir.



İslam âleminin sevinçle beklediği Ramazan ayında, TRT1 izleyicilerini her yıl olduğu gibi yine zengin bir Ramazan ekranı bekliyor.



‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’, Ramazan ayının ilk gününde, 26 Mayıs Cuma günü 23.30’da ilk bölümü ile TRT1 ekranında!