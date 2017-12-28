Heinsberg, Nürnberg ve Mannheim’da enerji dolu sahnesini dinleyicilerle buluşturan şarkıcı, dillerden düşmeyen birçok hareketli şarkısının yanı sıra duygusal parçalarını müzikseverlerle birlikte seslendirdi.
Aydın Kurtoğlu, Almanya'yı fethetti
28.12.2017 - 10:21 | Son Güncelleme: 28.12.2017 - 10:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk pop şarkıcısı Aydın Kurtoğlu, yeni yıl öncesi üç gün üst üste Almanya’da konserlere imza attı.
Etiketler : aydın kurtoğlu,almanya,
531542 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/531542.aspx
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