Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tam 4 sezondur ekranlarda olan ve en başarılı diziler arasında parmakla gösterilen Diriliş Ertuğrul dizisinin hayranlarına kötü haber. Diriliş 101.bölüm yayınlanacak mı? TRT resmi açıklama ile duyurdu. Bu akşam 101.bölüm izleme hevesi ile TV karşısına geçenler Diriliş'in bugün yayınlanmadığını görecek.Durum böyle olunca diziyi seven heyecanla takip edenlerin aklında aynı sorular geçecek. Diriliş neden yok? Diriliş Ertuğrul bugün var mı? hepsinin cevabını sizler için derledik.

TRT ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'dan hayranlarını üzecek haber geldi.

YENİ BÖLÜM 10 OCAK'TA! DİRİLİŞ 101.BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Diriliş'in merakla beklenen yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. TRT'den yapılan açıklamaya göre 101. bölüm 10 Ocak Çarşamba günü izleyici ile buluşacak.

DİRİLİŞ NEDEN YOK? DİRİLİŞ BUGÜN VAR MI?

Kanalımızda 4 sezondur kaliteden ödün vermeden yayınlanmakta olduğumuz Diriliş "Ertuğrul", siz izleyicilerimizin yoğun ilgisiyle karşılık buldu.

Halkımızın her kesimi tarafından büyük bir heyecanla takip edilen dizimizin, alıştığınız kalitesinden ödün vermemek için tüm ekibimiz ile büyük emek vererek çalışmaktayız. Diriliş "Ertuğrul" yeni bölümüyle 10 Ocak Çarşamba sizlerle olacaktır.Anlayışınız için teşekkürlerimizi sunarız.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 101. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Karacahisar Kalesi baskınına hazırlanan Ertuğrul, Gündüz’ün kaçırıldığını öğrenince kale baskınını ertelemiş ve Gündüz’ü geri kurtarmak için harekete geçmişti. Atsız’ın içeriden verdiği istihbaratlar doğrultusunda alplarıyla beraber kaleye kılık değiştirerek sızan Ertuğrul, Gündüz’ü kurtarıp obaya getirmiş ve gazânın başladığını apaçık ilân etmişti. Ertuğrul’un Karacahisar Kalesi’ni fethetmek için kuracağı yeni plan ne olacak? Kaleye ne gibi hamleler yapacak? Karacahisar Kalesi’nin fethi gerçekleşebilecek mi?



Tekfur Ares, Ertuğrul’un kaledeki askerlerin bir kısmını öldürüp Gündüz’ü kurtarmasından sonra kale kapılarının kapatılmasını emretmiş ve Türklerle savaşın başladığını söylemişti. Ares’in bu açık savaşa dair planları ne olacak? Ertuğrul’un kaleye taarruzunu engellemek için ne yapacak? Ertuğrul’u bu sefer de durdurabilecek mi?



Sancar’a Turgut’u öldürtüp sonra da obayı basarak beyliği almayı planlayan Bahadır Bey, Turgut’un tuzağı bertaraf edip obaya dönmesinden sonra bu planını gerçekleştirememişti. Bey olma hırsından vazgeçmeyen Bahadır Bey’in yeni planı olacak? Obayı basmak için hangi hamleleri yapacak? Tekfur Ares’le işbirliğine yanaşacak mı? Turgut ve Aslıhan, Bahadır Bey’in planlarını öğrenip bertaraf edebilecekler mi?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCULARI

Aslıhan Güner (Karaca Hatun)

1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesi Malatyalı Babası ise Sivaslıdır. Güner, Sivas’ı gezip gördüğü için Sivaslıyım da diyebiliyor. 170 cm boyunda ve 57 kg ağırlığındadır. İki kız ve birde erkek kardeşi vardır. Batıl inançlara inanmayan, bir randevuda bekletilmekten ve bekletmekten hoşlanmayan özelliklere sahiptir. Mutfakta yemek yapmayı ve vakit geçirmeyi seven biridir.

Güner, Barış Manço Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi almıştır. Günümüzde halen etkin durumda olan Türk dizi oyuncusu farklı farklı filmlerde rol almış ve hepsinin üstesinden başarılı bir şekilde gelmiştir.

İlk rol aldığı film 2002 yılında gösterime giren Sırlar Dünyası’dır(2002).

Ardından En İyi Arkadaşım (2004), Büyük Buluşma(2004), The İmam(2005), Çemberimde Gül Oya(2006), Selena(2006), Esir Kalpler(2006), Eksi 18(2006), Sevda Çiçeği(2006), Yuvamı Yıkamazsın(2007), Asi(2007), Şefkat Tepe(2010), Bir Zamanlar Osmanlı(2012), Sümela’nın Şifresi(2012), Moskova’nın Şifresi(2012), Herşey Yolunda Merkez(2013), gibi filmlerde rol almıştır.

9 Haziran 2013 yılında Şefkat Tepe adlı dizi setinde tanıştığı Mert Kılıçla dünya evine girmiştir.

Gürbey İleri (Sancar)

13 Şubat 1988 tarihinde dünyaya gelen Gürbey İleri Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Gürbey İleri'nin kariyeri Arka Sıradakiler dizisiyle başlamıştır. 2008 yılında “Ayakta Kal” filminde Berkin'in arkadaşı rolünde oynamıştır. Kalbim Seni Seçti isimli dizide de rol alan Gürbey İleri 2012-2013 sezonunda Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mehmet rolünü canlandırdı. 2016 dizisi olan Sevda Kuşun Kanadında adlı TRT 1 dizisinde de genç bir delikanlı olan Asım rolünü canlandırmıştır.

Orhan Kılıç (Atsız)

Orhan Kılıç, 19 Ekim 1974 tarihinde Almanya’da doğdu. Gülhanım ve Ahmet Kılıç'ın en küçük çocuğu olan sanatçı, aynı zamanda Almanya vatandaşıdır. Berlin Yüksek Sanatlar Akademisi oyunculuk bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Türkiye’ye gelmeden önce Almanya’da Stendal Şehir Tiyatrosu’nda iki yıl oyunculuk yaptı ve çeşitli tv dizilerinde rol aldı. Rol aldığı ilk tiyatro oyunuyla en iyi erkek oyuncu ödülü kazanmış. Almanyada doğup büyümüş ve birkaç yıl önce tatil için Türkiye’ye geldiğinde tesadüfen oyunculuğa başlamıştır.

Orhan Kılıç, “Sağır oda” dizisinde Aras Dağlı karekterini başarıyla oynadı.Orhan Kılıç, Hürriyet gazetesinin muhabiri Sema Eren ile 12 Şubat 2010 tarihinde evlendi.

Engin Altan Düzyatan (Ertuğrul Bey)

Engin Altan Düzyatan 26 Temmuz 1979 tarihinde, İzmir’de dünyaya geldi. Lisede okuduğu yıllarda tiyatro ile tanışan Düzyatan, bu tarihten sonra tiyatro ile olan bağını asla koparmadı. Liseden mezun olmasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi’ne kayıt olan Düzyatan, burada tiyatro üzerine eğitim aldı. Üniversiteden mezun olmasının ardından İstanbul’a yerleşen genç oyuncu, burada profesyonel olarak aktörlük kariyerine başladı.

İlk olarak 2001 yılında gösterime giren Ruhsar adlı T.V. dizisinde rol alarak oyunculuğa başlayan Düzyatan, Yeditepe İstanbul, Koçum benim ve Alacakaranlık adlı dizilerle oyunculuk deneyimini arttırdı.

Düzyatan’ın rol aldığı ilk sinema filmi ise Mehmet Altıoklar’ın yönettiği Beyza’nın Kadınları oldu. 2005 yılında Beyza’nın Kadınları ve Kalbim Zamanı adlı sinema filmlerinde rol alan Düzyatan, 2008 yılında Cennet ve Mezuniyet ve sonra da2010 yılında gösterime giren Romantik Komedi adlı filmlerin kadrosunda bulundu.

Engin Altan’ı asıl üne kavuşturan yapım ise Hakan Algül tarafından yönetilen ve de 2007 yılında gösterime giren Sevgili Dünürüm oldu. Başarılı oyuncu bu dizide Haluk Bilginer, Sumru Yavrucuk ve Nevra Serezli gibi tecrübeli oyuncularla beraber kamera karşısına geçti.

2009 yılında vizyona giren Bir Bulut Olsam, Düzyatan’ın rol aldığı en başarılı dizilerden birisi oldu. Meral Oktay’ın senarist ve oyuncu olarak katkıda bulunduğu dizide başarılı oyuncu, Melisa Sözen ve Engin Akyürek ile beraber başrolleri paylaştı.

Engin Altan 2010 yılında "Kapalı Çarşı" dizisinde rol aldı. Ayrıca 2010 yılından itibaren 2011 yılının sonuna kadar “1 Milyon Canlı Para” yarışmasının sunuculuğunu yaptı.

2010 yılında “Bir Avuç Deniz” sinema filminde (Mert Akbay) karakterini canlandırırken Engin Altan Düzyatan, Berrak Tüzünağaç, Can Gürzap, Ayda Aksel, Zeynep Özder, Ahu Yağtu ve Tuğrul Tülek ile beraber oynadı.

2011 yılında yönetmenliğini Ömer Vargı’nın yaptığı “Anadolu Kartalları” adlı sinema filminde Engin Altan Düzyatan Ekin Türkmen, Şevket Çoruh, Özge Özpirinçci, İsmail Filiz, Hande Subaşı, Çağatay Ulusoy, İlhan Şeşen, Alpay Kemal Atalan ile birlikte oynamıştır.

2014 yılında “Cinayet” adlı dizide ve “Çırağan Baskını” adlı dizide oynadı.

Engin Altan Düzyatan, 12.04.2013 tarihinde Özge Özpirinçci ile nişanlandı aynı yıl Ekim ayında karşılıklı karar vererek ayrıldılar.

Engin Altan Düzyatan, Neslişah Alkoçlar ile 28 Ağustos 2014 tarihinde evlendi. Nikahtan sonra yapılan düğünde Kenan İmirzalıoğlu ve Engin Altan Düzyatan karşılıklı zeybek oynadı. 9 Ocak 2016 tarihinde Emir adında bir oğlu oldu.

8 Aralık 2014 tarihinde TRT 1’de başlayan “Diriliş: Ertuğrul Gazi” adlı dizide Engin Altan Düzyatan Ertuğrul Gazi’yi canlandırmaktadır.

Esra Bilgiç (Halime Hatun)

14 Ekim 1992 yılında dünyaya gelen güzel oyuncu Esra Bilgiç doğma büyüme Ankaralıdır.TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" dizisinde Halime Hatun'u canlandıran Esra Bilgiç Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji bölümü mezunudur.

1.77 boyunda 50 kilo olan Esra Bilgiç "Halime Hatun" karakteriyle tüm yapımcıların dikkatini çekmiştir. Genç yaşına rağmen gösterdiği muhteşem oyunculuk ile gönülleri fetheden Bilgiç'in başka oyunculuk deneyimi yoktur.

Hülya Darcan (Hayme Ana)

27 Nisan 1951 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Hülya Darcan, 1967 yılında henüz 16 yaşındayken dönemin ünlü dergilerinden Ses Mecmuası Kapak Yıldızı yarışmasında 3. oldu. Bunun sonucun da sinemadan teklif aldı. İlk filmi Silahları Ellerinde Öldüler'de Fikret Hakan, Ekrem Bora ve Tugay Toksöz ile başrolü paylaşır ve sinemaya adımını atar.

1971 yılında tanıştığı Tanju Korel ile 1974'te evlendi. 1977'de Zeynep, 1982'de ise Bergüzar Korel dünyaya geldi.

Çağdaş Onur Öztürk (Vasilyus)

16 Ağustos 1979 senesinde dünyaya gelen Çağdaş Onur Öztürk aslen Sivaslıdır. Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgi duyan Öztürk ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini sürdürürken bir yandan da tiyatro oyuncuların yer almıştır. Üniversite eğitimini Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünü bitirerek mezun olan Çağdaş Onur Öztürk kısa bir süre bir ilaç firmasında çalışmıştır.

Daha sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü’ne girerek orada okudu ve mezun oldu. Bu okulda okurken 2008 yılında “Gazi” dizisi ile televizyona adım attı.

2011 yılında başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy, Öykü Karayel, Bade İşçil, Merve Boluğur‘un oynadığı “Kuzey Güney” adlı dizide kötü adam Barış Hakmen karakterini oynayarak popülerliğini arttırdı.

Cengiz Coşkun (Turgut Alp)

29 Nisan 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Cengiz Coşkun, Spor Akademisi mezunu olan oyuncu aynı zamanda profesyonel basketbolcudur. 2002 senesinde Best Model seçilerek oyunculuk ve modellik kariyerine başlayan Cengiz Coşkun televizyon dünyasına 2005 yılında Rüzgarlı Bahçe dizisi ile adım attı. Kariyerinde yer aldığı en büyük proje ise 2012 yılında gösterime giren Fetih 1453'dür. Ardından Dağ filminde oynayan oyuncu 2013 yılından itibaren Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının üçüncü sezonunda mücadele etmeye başlamıştır ancak yarışmanın 94. gününde elenmiştir. Şu anda İstanbul'da yaşamaktadır.

Cengiz Coşkun, son olarak 2014 yılında TRT 1 de yayınlanmaya başlanan Diriliş: Ertuğrul dizisiyle birlikte hayran kitlesini arttırmış kariyerinin en iyi projesine Turgut Alp karakterine Hayat vererek imza atmıştır.

Nurettin Sönmez (Bamsı Beyrek)

Nurettin Sönmez, 1978 yılında İstanbul’da doğan

Eğitimini İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır.

Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim almıştır.

Mavi Kelebekler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisinde oynamıştır.

TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde rol almakta ve Bamsı Beyrek karakterini canlandırmaktadır.

Cavit Çetin Güner (Doğan Bey)

1986 yılında dünyaya gelen Cavit Çetin Güner aslen Bursalıdır. İstanbul'da doğan ve buraya yaşayan Cavit Çetin Güner toplamda üç kardeştir. Güner'den iki yaş büyük abisi ve altı yaş küçük bir kız kardeşi vardır

İlköğretim ve ortaöğretimini İstanbul'un Şişli Hürriyet mahallesinde tamamlayan Cavit Çetin Güner üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur

2000 senesinde annesini kanser hastalığı nedeniyle kaybetmiş ve büyük bir acı yaşamıştır.

2010 senesinde oyuncu Reyhan Türkü Hazer ile hayatını birleştirmiş ancak bu evlilik 2012 yılında son bulmuştur.. Evliliğinden 2010 doğumlu Ali Demir Güner isminde bir oğlu vardır.

Ayberk Pekcan (Artuk Bey)

22 Mayıs 1970 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Ayberk Pekcan, çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin'de geçirdi. İlk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Daha sonra İstanbul'da oyunculuk kariyerine başladı.

Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı adlı televizyon dizilerinde ana rollerde oynadı. 2010 yılında başrolünde oynadığı Saç adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı. 2012 yılında gösterime giren Aşk ve Devrim adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

Erden Alkan (Candar Bey)

Erden Alkan, 1941 yılında Giresun’da doğmuştur.

Eğitimini Viyana’daki Max Reinhardt Tiyatro Okulu’nda tamamlamıştır.

Oyunculuk kariyerine 1970 yılında Ölüm Emri sinema filmi ile başlamıştır ve birçok filmde rol almıştır.

2004 yılında ise Mavi Rüya dizisi ile televizyon dünyasına adım atmış; Kollama, Gazi, Yalan Dünya ve Gece Gündüz dizilerinde oynamıştır.

TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosuna dahil olmuştur ve Candar Bey karakterini canlandırmaktadır.

Kürşat Alnıaçık (Ural Bey)

1962 yılında Ankara'da dünyaya gelen Kürşat Alnıaçık aslen Bursalıdır. İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümlerinden mezun olan Alnıaçık ayrıca İngiltere’de modern dans eğitimi almıştır.

1970 yılında Umut dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan Kürşat Alnıaçık Sakarya Fırat dizisindeki gösterdiği oyunculuk ile ünlenmiştir. Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Kara Sevda dizisinde Önder karakterini canlandıran Kürşat Alnıaçık TRT 1'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur.

Gülçin Santırcıoğlu (Çolpan)

1977'de İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünde eğitim aldı. Oyunculuk kariyeri ile birlikte çeşitli gruplarda solistlik ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfında şan hocalığı yaptı. Oynadığı ilk sinema filmi olan Türev 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı. Bu filmde oynadığı Süreyya rolü ile 13. ÇASOD ödüllerinde "Umut Vadeden Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Bir klasik hâline gelen "Elveda Rumeli" dizisindeki Hatice rolü ülke çapında tanındı. 2007 yılında yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Süt, Bal üçlemesinin ilk filmi olan Yumurta filminde Nejat İşler, Saadet Işıl Aksoy ve Ufuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. Film ulusal ve uluslararası çeşitli festivallerde ödüller aldı. 2008 yılında başrollerini Kaan Keskin ile paylaştığı üçüncü sinema filmi olan İki Çizgi, 65. Venedik Film Festivali ve 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali dâhil olmak üzere 30'un üzerinde ulusal ve uluslararası festivale katıldı. Sonrasında çeşitli sinema ve dizi film projelerinde yer aldı. 2012 yılında Badem grubunun "Badem ve Konukları" albümünde Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber şarkısını seslendirdi. 2013 yılında Roterdam Altın Lale Film Festivalinde jüri üyeliği de yapan oyuncu son olarak Kara Ekmek ve Oyunbozan adlı dizilerde rol almıştır.

Gülsim Ali İlhan (Aslıhan)

Gülsim Ali İlhan, 1993 yılında Bulgaristan’da doğmuştur.

Oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu, kariyerine ilk olarak Son Yaz Balkanlar dizisi ile adım atmıştır.

2016 yılında Hanım Köylü dizisinde canlandırdığı İlkgün karakteri ile tanınmaktadır ve ilk başrol oynadığı dizisidir.

TRT1’de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosuna dahil olmuştur ve Aslıhan karakterini canlandıracaktır.

Cem Uçan (Aliyar)

Cem Uçan, 1976 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Oyunculuk eğitimi almıştır ve 2012 yılında Acayip Hikayeler dizisinde rol almıştır.

Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Kurt Kanunu, Küçük Kıyamet, Hıyanet Sarmalı, Sungurlar, Kurtlar Vadisi Pusu ve Filinta rol aldığı dizilerdir.

TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosuna dahil olmuştur ve Aliyar karakterini canlandırmaktadır.

Osman Albayrak (Batuhan)

Osman Albayrak, 1977 yılında İzmit’te doğmuştur.

Eğitimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nde tamamlamıştır.

2003 yılında oyunculuk kariyerine adım atan Osman Albayrak; Serseri, Köpek, Adak, Makber ve Yeter dizilerinde rol almıştır.

TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosuna dahil olmuştur ve Batuhan karakterini canlandırmaktadır.

Fırat Topkorur (Tüccar Hasan)

1982 yılında dünyaya gelen Fırat Topkorur aslen İzmirlidir. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Topkorur bir çok dizi ve film projesinde yer almıştır.

Oyunculuğun yanı sıra hobi olarak film izlemeyi, motosiklet ve denizden hoşlandığını belirtmiştir.

Son olarak Trt 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayan Fırat Topkorur bu dizide Tüccar Hasan karakterini oynamaktadır.

Gökhan Bekletenler (Haçaturyan)

Gökhan Bekletenler, 1971 yılında İzmir’de doğmuştur.

Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.

2003 yılında Kurşun Yarası dizisi ile kariyerine adım atmıştır.

Hayalet, Aşka Sürgün, Kara Yılan, Elveda Rumeli, Bitmeyen Şarkı, Ustura Kemal, Ezra dizilerinde rol almıştır.

TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosuna dahil olmuştur ve Haçaturyan karakterini canlandırmaktadır.

Batuhan Karacakaya (Dündar)

Batuhan Karacakaya, 1997 yılında İstanbul’da doğmuştur.

2008 yılında başrolü Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyele tanınmaktadır.

Umutsuz Ev Kadınları, Bıçak Sırtı, Beşinci Boyut gibi projelerde rol almıştır.

Sinema dünyasına da adım atan Batuhan Karacakaya,Aşk Tesadüfleri Sever, Dersimiz Atatürk, Bekle Beni ve Uzun Hikaye sinema filmlerinde rol almıştır.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosuna dahil olmuş ve Dündar karakterini canlandırmaktadır.

Yaman Tümen (Gündüz Alp)

Yaman Tümen, 2010 yılında İstanbul’da doğmuştur.

İlköğretimde eğitimine devam etmektedir.

Küçük oyuncu Medcezir dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Daha sonra Kurt Seyit ve Şura, Filinta, Arka Sokaklar dizilerinde yer almıştır.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Gündüz Alp karakterini canlandırmaktadır.

Serhat Barış (Tristan)

Serhat Barış, 1985 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Eğitimini Kocaeli Üniversitesi Körfez Meslek Yüksekokulu’nda At Antrenörlüğü üzerine tamamlamıştır.

Daha sonra oyuncu olmaya karar verip Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları bölümünde eğitim almıştır.

TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosunda yer almakta ve Tristan karakterini canlandırmaktadır.

Mehmet Cerrahoğlu (Cazgır)

İstanbul Pendik’te bir otopark’ta çalışan Mehmet Cerrahoğlu zorlukla geçen yılların ardından yönetmen Evrenoğlu tarafından bir gazetede haberinin çıkması sonrası kendisine rol vermesiyle oyunculuğa adım atmıştır. İlk olarak Baskın Karabasan isimli sinema filminde rol alan Mehmet Cerrahoğlu günümüzde ise Diriliş Ertuğrul dizisine Cazgır karakteri ile kamera karşısına geçmiştir. Oyunculuk ile birlikte resim yapan ve kitap yazmaya başladığını belirten Mehmet Cerrahoğlu’un aslen nereli olduğu bilgisine henüz ulaşılamamıştır. Mehmet Cerrahoğlu dünyada sadece 15 kişide görülen GAPO sendromu rahatsızlığına sahiptir.

Ezgi Esma Kürklü (Banu Çiçek)

Ezgi Esma Kürklü, 1982 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Eğitimini Bilkent Üniversitesi İngilizce-Fransızca-Türkçe Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde tamamlamıştır.

İstanbul’da ve New York’ta oyunculuk üzerine dersler almıştır.

Ezgi Esma Kürklü Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosuna dahil olmuştur, ilk oyunculuk deneyimini Banu Çiçek karakteriyle yaşamaktadır.

Melih Özdoğan (Samsa)

Melih Özdoğan, 1989 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyuculuk üzerine tamamlamıştır.

Daha sonra Tiyatro Atölyesi’nde Workshop eğitimi alarak kendini geliştirmiştir.

2010 yılında rol aldığı Es Es dizisi ile kariyerindeki ilk dizi deneyimini yaşamıştır.

TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosunda yer almakta ve Samsa karakterini canlandırmaktadır.

Celal Al (Abdurrahman)

Celal Al, 1982 yılında Artvin’de doğmuştur.

Oyunculuk üzerine eğitimini tamamlayan Celal Al, 2012 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alarak kariyerine önemli bir adım atmıştır.

TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosunda yer almakta ve Abdurrahman Alp karakterini canlandırmaktadır.

Gökhan Karacık (Derviş)

Gökhan Karacık, 1986 yılında Elazığ’da doğmuştur.

Eğitimini Sakarya Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü’nde tamamlamıştır.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde de Konservatuar eğitimi almıştır.

2010 yılında Kanıt dizisi ile kariyerine adım atmış, 2012 yılında Şubat, 2013 yılında ise Gönül Hırsızı dizisinde rol almıştır.

TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde rol almakta ve Derviş karakterini canlandırmaktadır.

Hakan Serim (Günkut)

Hakan Serim, 1982 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Oyunculuk eğitimi alan Hakan Serim, Diriliş Ertuğrul dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamaktadır ve Günkut Alp karakterini canlandırmaktadır.

Mehmet Pala (Kutluca)

Mehmet Pala, 1989 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Yagmur Ulusoy, Okan Patirer, İrem Altug, Ayberk Pekcan gibi usta oyunculardan oyunculuk eğitimi almıştır.

2015 yılında Ekip 1 dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan genç oyuncu daha sonra Ertuğrul 1980 sinema filminde rol almıştır.

TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosunda yer almakta ve Kutluca karakterini canlandırmaktadır.

Edip Zeydan (Dumrul Alp)

Edip Zeydan, 1988 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk bölümünde tamamlamıştır.

TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamaktadır ve dizide Dumrul Alp karakterini canlandırmaktadır.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL KONUSU

Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul Bey’e inanan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin geçen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıları burada bambaşka bir dünya bekliyordu. Yeni yurtları onlara farklı bir iklim, farklı topraklar ve farklı insanlar sunacaktı. Ertuğrul Bey, kutlu davasına giden yolda daha güçlü ve daha acımasız düşmanları olacağının farkındaydı. Peki, yeni düşmanlarını alt edebilmek için kılıcının keskinliği yetecek miydi?

Ertuğrul Bey artık başka bir dünyadaydı. Ve bu dünya da at koşturmak daha çok akıl, cesaret ve sabır istiyordu. Karşısına daha güçlü ve daha acımasız olarak çıkan Tapınakçılar, Ertuğrul Bey’i zafer için yeni yöntemler bulmaya zorlayacaktı. Zira Tapınakçıların gizli eli olan Simon bir kılıç darbesiyle öldürülemeyecek kadar zeki ve güçlüydü. Üstelik Simon yalnız da olmayacaktı. Ertuğrul Bey, Simon’a destek olan Müslümanları öğrendiğinde ne yapacaktı? Ertuğrul Bey, kılıçların sustuğu, akıl oyunlarının konuştuğu bir cehennemin içindeydi. Peki, aklı onu bu cehennemin ateşinden koruyabilecek miydi?

Karacadağ etekleri birçok Türkmen Obasına yurt olmuştu. Fakat aslen Tatar olan Çavdaroğlu Obası, aralarında en güçlü olanlarıydı. Bu güçlerini ise başarısızlığa tahammülü olmayan ve obayı demir yumrukla yöneten Candar Bey’den alıyorlardı. İktidarını yıllarca koruyan Candar Bey, en büyük imtihanını evlatlarıyla verecekti. Candar Bey’in büyük oğlu Ural’ın ihtirası obanın kaderini belirleyecekti. Çavdaroğlu ve Kayı Obası arasında yaşanacak gerilimi Candar Bey’in hamleleri durdurabilecek miydi? Ertuğrul Bey, Çavdaroğlu Obasından hiç beklemediği teklifler ve tehditler alacaktı. Peki, Kayılar ve Çavdaroğulları’nın yolu nerede ve nasıl kesişecekti? Ertuğrul’un vereceği her karar hem obanın kadınları hem de beyleri için yeni sonuçlara gebeydi.

Ertuğrul artık obanın beyi olmuştu. Obada yeni sorunlar baş göstermişti. Göç yolunda yorgun düşen Kayılar ülküleri ve nefisleri arasında sıkışıp kalmıştı. Onlar için bu imtihan hiç kolay olmayacaktı. Dışarıda düşmanlarıyla mücadele veren Ertuğrul Bey’i içerde ise yeni sorunlar bekliyordu. Göç yolunda sevdiklerinden ayrı düşen ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kayılar birliklerini koruyabilecekler miydi?

İhanet, ihtiras ve akıl oyunlarıyla yüz yüze gelen Ertuğrul için tek hedef vardı. Bir milletin dirilişine vesile olmak…