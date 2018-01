Türkiye Gazetesi

Game of Thrones ne zaman final yapacak? Milyonlarca Game of Thrones hayranı, izlenme rekorlarını altüst eden The Dragon and the Wolf bölümünü bittiği andan itibaren tek bir soruyu merak ediyor: 'Game of Thrones 8. sezon ne zaman başlayacak?'

GAME OF THRONES 8. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



ABD'li televizyon kuruluşu HBO, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada fantastik dizi Game of Thrones'un heyecanla beklenen final sezonun 6 bölüm halinde 2019 yılında yayınlanacağını belirtti.





GAME OF THRONES NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?



Dizinin son sezonunda yer alan bölümlerin David Benioff & D.B. Weiss, David Nutter ve Miguel Sapochnik tarafından yönetileceği açıklanırken, yeni sezonun David Benioff & D.B. Weiss, Bryan Cogman ve Dave Hill tarafından kaleme alınacağı duyuruldu.

Game of Thrones'un veda sezonun baş yapımcılığını ise Benioff, D.B. Weiss, Carolyn Strauss, Frank Doelger ve Bernadette Caulfield diğer Bryan Cogman, Guymon Casady, Vince Gerardis ve George R.R. Martin yardımcı yapımcılar olarak görev yapacak.





GAME OF THRONES FİNAL SEZONU TARİHİNİ HARRINGTON-LESLİE EVLİLİĞİ Mİ ETKİLEDİ?



Ünlü dizinin final tarihinin geç olmasının nedenlerinden birinin aşkları Game of Thrones setinde başlayan, Jon Snow’a hayat veren Kit Harington ve Yabani Ygritte'i canlandıran Rose Leslie'nin gerçekleştireceği düğün olduğu iddia edildi.





Geçen eylül ayında nişanlanan 30 yaşındaki çiftin, dizinin yapımcılarıyla görüşerek onlara evleneceğini bildirdiği hatta tüm ekibi düğüne davet ettiği, bu durumun da çekimlere bir süre tamamen ara verilmesi anlamına geldiğini konuşuluyor.

Yapımcılara yakın kaynaklar ise düğünün diziyi etkilemeyeceğini; farklı final bölümleri çekilecek 8. sezon hakkındaki soruların gizliliği korumak için cevaplanmadığını öne sürdü.