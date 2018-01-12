Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Acun Ilıcalı işin başında olayı bitirmiş'

Sina Koloğlu ise bununla ilgili bir yazı kaleme aldı:

"Arif V 216, yeni yılın en çok konuşulan filmi oldu ve olacak. Beğenenler, beğenmeyenlere anlatıyor. Gişesi de, en iyi Cem Yılmaz filmi olacak gibi. Malum, filmler önce sinemalarda sonra paralı kanallarda gösterilir. Sonra sıra, açık kanallara gelir. Peki bu filmi, hangi kanal yayınlayacak? TV8 yani Acun Ilıcalı, işin başında olayı bitirmiş duyduğum kadarıyla. Cem Yılmaz’la iyi anlaştıkları basından anlaşılıyor. Ee TV8’de yılbaşı gecesi programında da elinden gelen şovu sundu Cem Yılmaz. Sordum kanala, “Evet biz aldık” dediler. Peki ne zaman yayınlanır? Sinema salon yolculuğunun uzun süreceği belirtiliyor. Sonra paralı kanal yolculuğu var. Bu arada büyük olasılıkla Digiturk platformunda yayınlanacak. İyi iş yapan yerli filmleri kaçırmadığı söyleniyor.



Örnek ‘Recep İvedik 5’, şu an bu platformda gösteriliyor. ‘Arif V 216’nın da burada yer alacağı konuşuluyor. TV8’deki yayının ise, 2019’u bulması bekleniyor.

Gişe filmleri hangi kanalda?

Reklamı, gişesi iyi olan ve merak edilen filmlerin ekran yolculuğu nasıl olacak? Bir hatırlatayım mesela ‘Ayla’... Bu filmin açık kanal yayın haklarını FOX aldı. Şener Şen’in başrolünü oynadığı ‘Yol Ayrımı’ da FOX’ta yayınlanacak. TV8, Elçin Sangu ve Barış Arduç’un ‘Mutluluk Zamanı’ filmine talip oldu. Bu kanallar, filmleri birden fazla oynatma hakkını elde ediyor ve zaman içinde de gösteriyor. Yani her daim ‘reyting’ ve reklam garantili projeler oluyor. Özellikle TV8, bu konuda bir adım öne çıkıyor."