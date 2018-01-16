Tatlıöz, sosyal medya hesabında Sibel Can’la birlikte stüdyo çalışmalarında çektirdikleri fotoğrafı paylaştı. Tatlıöz “Sibel Can’ın yeni albümü, bomba gibi geliyor” dedi.
Sibel Can albümü için gece gündüz çalışıyor
16.01.2018 - 02:47 | Son Güncelleme: 16.01.2018 - 02:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Usta sanatçı Sibel Can, geçtiğimiz günlerde yeni albümünün çıkış şarkısı için müzisyen Bahadır Tatlıöz ile stüdyoya girdi.
Etiketler : sibel can,albüm,
536682 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/536682.aspx
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