Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin büyük beklentiler oluşturan dizisi yapım şirketi O3, yönetmen Altan Dönmez ile anlaşmazlık yaşanması sebebiyle. Dizinin çekilen ilk bölümünü beğenmeyerek, 2 milyon TL’lik bütün emekler çöp oldu. Altan Dönmez'in yerine Cevdet Mercan geldi. Başrolünde başarılı ve karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve ona Fi dizisi ile tanıdığımız genç yetenek Büşra Develi eşlik edecek. Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman başlayacak? Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi başlama tarihi belli mi? gibi tüm merak edilenlere haberimizden kolayca ulaşabilirsiniz.

İŞTE MEHMET BİR CİHAN FATİHİ İLK FRAGMANI

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ocak ayında ekrana geleceği açıklanan fakat ekrana gelmeyen Mehmet Bir Cihan Fatihi dizisi ne zaman başlayacak sorusu fragmanın ardından sorulmaya başlandı. Kanal D'nin resmi sitesine baktığımız zaman Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin henüz başlama tarihinin belli olmadığını görüyoruz. Fragmanın ardından Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin yakın zamanda ekrana gelmesi bekleniyor.

DİZİNİN KADROSUNDA KİMLER VAR?



Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. O3 Medya imzalı dizinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu yer alıyor.Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu Fatih dizisinde Fatih Sultan Mehmet’i canlandıran Kenan İmirzalıoğlu’na usta oyuncular Çetin Tekindor, Metin Akpınar ve Altan Erkekli’nin yanı sıra Burak Tamdoğan Gürkan Uygun, Serkan Keskin, Ertan Saban, Funda Eryiğit ve Toprak Sağlam eşlik ediyor.

BAŞROL OYUNCUSU DEĞİŞTİ

Kenan İmirzalıoğlu'nun partnerinin kim olacağı merak konusu olmuştu. Selin Demiratar ile anlaşan ekip daha sonra ünlü oyuncuyla yollarını ayırmıştı. Selin Demiratar'ın yerine ise Fi dizisinden de tanıdığımız bir isim kadroya dahil oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile Büşra Develi Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde başrol oynayacak.

KENAN İMİRZALIOĞLU NE KADAR KAZANACAK?

Kenan İmirzalıoğlu’nun, diziden alacağı ücret dudak uçuklattı. İmizalıoğlu, yeni dizisinde, dizinin yurtdışı satışı dahil olmak üzere bölüm başına 350 bin TL alarak rekora imza attı. Bu, aylık 1 milyon 400 bin TL yapıyor.



İLK BÖLÜM ÇÖP OLDU

Yapım şirketi O3, yönetmen Altan Dönmez ile anlaşmazlık yaşadı. Dizinin çekilen ilk bölümünü beğenmeyerek, 2 milyon TL’lik emeği çöpe attı. Altan Dönmez'in yerine Cevdet Mercan getirildi.

''MEHMED: BİR CİHAN FATİHİ'' DİZİSİNİN KONUSU

Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı dizide Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethine vatan sürecini konu alıyor. Fatih Sultan Mehmet'in hayatını canlandıracağı bir dizi tüm hızıyla hazırlıklara başladı. Fetih 1453 filminin başarısı üzerine O3 Medya güçlü kadrosuyla yaz aylarında yeni diziyi başlatmayı planlıyor. İmirzalıoğlu için 3 yeni proje hazırlanırken en dikkat çekici proje Mehmed Bir Cihan Fatihi olarak açıklandı. Eğer planlamalarda bir değişiklik olmassa Kenan İmirzalıoğlu'nu 2017 - 2018 sezonunda Fatih Sultan Mehmet karakteriyle izleyeceğiz.

“Mehmed Bir Cihan Fatihi”nde başrolü, Kenan İmirzalıoğlu üstlenecek. Yapımcılığını O3 Medya’nın, yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği dizinin senaryosunda ise Alican Yaraş ve Özge Efendioğlu’nun imzası bulunuyor. Oyuncu kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu’nun yanı sıra Metin Akpınar, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Gürkan Uygun, Funda Eryiğit, Burak Tamdoğan, Ertan Saban, Duygu Boztepe, Sevinç Meşe ve Toprak Sağlam yer alacak.