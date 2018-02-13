Hafta sonu yayınlanan ilk bölümü ile ekran yolculuğuna başlayan Survivor 2018'in bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde olaylar çıkıyor.
Survivor'da Hakan ve Turabi birbirine giriyor
13.02.2018 - 14:49 | Son Güncelleme: 13.02.2018 - 14:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İlk bölümüyle reytingleri alt üst eden Survivor'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümüne Turabi ve Hakan arasındaki kavga seyirciyi ekran başına kilitleyecek.
Etiketler : Survivor,Turabi,Hakan,kavga,
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