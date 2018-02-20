Sanatçı, duru ve içe dokunan şarkısı Lafügüzaf’ta yavaş tempo bir şarkıya imza atıyor. Lafügüzaf’ın klibi Damla Yolaç yönetmenliğinde Yalova Tersanesi’nde çekildi. Klipte Gökhan Türkmen’e yakın dört arkadaşı eşlik etti.