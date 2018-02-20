Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanatçı, duru ve içe dokunan şarkısı Lafügüzaf’ta yavaş tempo bir şarkıya imza atıyor. Lafügüzaf’ın klibi Damla Yolaç yönetmenliğinde Yalova Tersanesi’nde çekildi. Klipte Gökhan Türkmen’e yakın dört arkadaşı eşlik etti.