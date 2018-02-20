Sanatçı, duru ve içe dokunan şarkısı Lafügüzaf’ta yavaş tempo bir şarkıya imza atıyor. Lafügüzaf’ın klibi Damla Yolaç yönetmenliğinde Yalova Tersanesi’nde çekildi. Klipte Gökhan Türkmen’e yakın dört arkadaşı eşlik etti.
‘Lafügüzaf’a tersanede özel klip
20.02.2018 - 02:27 | Son Güncelleme: 20.02.2018 - 02:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gökhan Türkmen, 2018 yılının sonbahar ayında çıkaracağı yeni albüm öncesi ‘’Lafügüzaf’’ ismini verdiği yeni şarkısını dinleyicilerle buluşturdu.
Etiketler : Gökhan Türkmen,
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