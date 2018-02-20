Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nur Fettahoğlu, diziye “Prenses Efsun” karakteriyle dâhil olarak ekranlara geri dönüş yapacak. Genç oyuncu Buse Varol ise Prenses Efsun’un kız kardeşi “Prenses Mislimelek”i canlandıracak. Erkan Avcı ise “Fehim Paşa” rolüyle diziye katılıyor.