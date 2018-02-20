Nur Fettahoğlu, diziye “Prenses Efsun” karakteriyle dâhil olarak ekranlara geri dönüş yapacak. Genç oyuncu Buse Varol ise Prenses Efsun’un kız kardeşi “Prenses Mislimelek”i canlandıracak. Erkan Avcı ise “Fehim Paşa” rolüyle diziye katılıyor.
Payitaht güçleniyor
20.02.2018 - 03:00 | Son Güncelleme: 20.02.2018 - 03:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TRT1 ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını ES Film’in üstlendiği Payitaht Abdülhamid dizisi, yeni karakterlerle katılacak olan 3 oyuncusuyla birlikte kadrosunu daha da güçlendiriyor.
Etiketler : Payitaht abdülhamid,
544970 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/544970.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER