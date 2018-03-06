Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur yeni bölümden ilk sahne de neler oluyor? Show Tv ekranlarında yayınlanan Çukur dizisi 19. bölümü ile yine nefesleri kesti. Vartolu ile Yamaç arasında geçen konuşmalar geceye damgasını vururken İdris Koçovalı'nın Salih'i yani Vartolu'yu öğrenmesi ile tüm ipler kopar. Koçavalı yıkılır ve onu kaldıran Sultan hanım olur. Çukur son sahne de Vartolu'yu bulan İdris şimdi ne yapacak? Çukur 20. bölümden ilk sahne de Yamaç kimin evini basıyor? Çukur yeni bölüm de neler yaşanacak, 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur yeni bölüm ve Çukur 20. bölüm fragmanı izle ile ilgili haberler sitemizde.

ÇUKUR 20. BÖLÜMDEN İLK SAHNE İZLE

ÇUKUR 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 19. bölüm ardından Çukur 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları sorulmaya başlandı. Çukur 20. bölümden ilk sahne yayınlandı. Çukur yeni bölüm yayınlanır yayınlanmaz www.turkiyegazetesi.com. tr de yayınlayacağız.

ÇUKUR 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur'un dün akşam ekrana gelen 19. bölümünde Yamaç'ın kusursuz planı sayesinde Vartolu'nun nasıl kurtulduğu ekrana geldi. Yamaç’ın kendisini kurtarmasına anlam veremeyen Vartolu, Yamaç’ın “Babamın bir oğlu daha ölmesin” sözleriyle derinden sarsıldı. Vartolu’nun oğlu olduğunu öğrenen ve acı içinde Aliço’dan yardım isteyen İdris soluğu oğlu Kahraman’ın mezarında aldı. Kahraman’ın ölümünden kendini sorumlu tutan İdris gözyaşlarına hakim olamadı. Selim’in yaşam savaşı verdiği sırada Yamaç, Vartolu’nun başına silah dayadı fakat o sırada gelen Emmi, Selim’in ameliyattan çıktığını söyledi. Yamaç apar topar hastaneye giderken, Komiser Emrah Çukur’dakilerin sicillerini araştırmaya koyuldu. Yaşadığı acının ağırlığını daha fazla taşıyamayan İdris, eve gelen Sultan’ın desteğiyle yeniden toparlandı. Ancak Sultan'dan Selim'in vurulduğunu öğrenen İdris, hayatının en büyük üzüntülerinden birini yaşadı. Selim’in Yamaç’ın önüne geçerek kurşunların hedefi olduğunu öğrenen ve gururdan gözleri dolan İdris, Selim’in kendine gelmesiyle rahat bir nefes aldı. Sena ile birlikte İzmir’den dönen Güzide, Emrah’ın uzak durmasını istedi. Yamaç Medet’in tarifiyle, her şeyi yapan kişinin Baykal olduğunu anladı. Yamaç, Baykal’la konuştuğu sırada renk vermezken, Baykal ise Yamaç’ı bitirmekte kararlıydı. Emmi’nin kendisinden bir şey gizlediğini anlayan İdris onu takip etti. Vartolu’nun tutulduğu depoya geldiğinde karşısında Vartolu’yu buldu. Vartolu ise İdris’in ona gerçek adıyla, Salih’le hitap etmesiyle şaşkınlık yaşadı. Baba oğulun duygu yüklü yüzleşmesinin ekrana geldiği final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

ÇUKUR 19. BÖLÜM SANSÜRSÜZ İZLE

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.