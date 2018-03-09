Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor bu haftaki bölümde korkutan anlar yaşanıyor. Gönüllülerin üzerinden gitmeyen kazalara bir yenisi daha eklendi. Survivor Melih oyun esnasında belini incitiyor ve acilen hastaneye kaldırılıyor. Peki Survivor Melih'in durumu nasıl, Melih'e ne oldu, Melih iyileşecek mi? İşte Survivor Melih ve Survivor 20. yeni bölüm hakkında merak edilenler

SURVİVOR MELİH SAKATLANDI

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Gönüllüler Takımından Melih sakatlanıyor. Üst üste yenilgi alan Gönüllüler Takımı, yeni bölümde yine büyük bir üzüntü yaşıyor. Melih oyun sırasında düşüp belini sakatlayınca apar topar hastaneye kaldırılıyor.

SURVİVOR 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI - İZLE

Survivor'da ödül ve dokunulmazlık oyunlarda hiç bir başarı gösteremeyen Gönüllüler'de ise karamsar bir hava hakim oldu. Umutların kırıldığı takımda, Hakan Hatipoğlu, 'Çok çaresiziz ama çare de biziz' dedi. Ramazan ise, 'Hep sonraki oyunda alacağız diye çıkıyoruz ama hüsranla dönüyoruz. Bu durum takımın da benim de canımı çok sıkıyor. Güneşi bekler olduk ama bulutlar üzerimizden eksik olmuyor' sözleriyle içlerinde bulunduğu durumu özetledi.

Survivor'ın Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde, yemek ödüllü oyunda takımlar ikişer kişiden futbol maçı yaptı. Ancak aralarında Ümit Karan gibi eski bir futbolcunun da olduğu All Star takımı bu oyunu da kazanmayı başardı.

ADA OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2018'in 19. bölümük ilk olarak Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının oyununa sahne oldu. Geçmiş oyunlara göre büyük bir çekişme içinde geçmeyen ada oyununu Gönüllüler'i 10-4 gibi ezici bir skorla mağlup eden Ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımının ödülü ise baraka ve yatak oldu.