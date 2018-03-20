Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dört sezondur ekranlarda kalmayı başaran dizi 700’üncü bölüme geldi. Küçük oyuncu Güvenilir’e ilk tebrik Erzurum’dan geldi. Erzurum Polat Resort Hotel, 40 ülkede yayında olan dizinin ülkemizdeki başarısı dolayısıyla küçük yıldızı 4 gün ağırladı. Güvenilir, son karların keyfini çıkarırken, yoğun temposuna da ara vermiş oldu.