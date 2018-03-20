Dört sezondur ekranlarda kalmayı başaran dizi 700’üncü bölüme geldi. Küçük oyuncu Güvenilir’e ilk tebrik Erzurum’dan geldi. Erzurum Polat Resort Hotel, 40 ülkede yayında olan dizinin ülkemizdeki başarısı dolayısıyla küçük yıldızı 4 gün ağırladı. Güvenilir, son karların keyfini çıkarırken, yoğun temposuna da ara vermiş oldu.