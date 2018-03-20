Dört sezondur ekranlarda kalmayı başaran dizi 700’üncü bölüme geldi. Küçük oyuncu Güvenilir’e ilk tebrik Erzurum’dan geldi. Erzurum Polat Resort Hotel, 40 ülkede yayında olan dizinin ülkemizdeki başarısı dolayısıyla küçük yıldızı 4 gün ağırladı. Güvenilir, son karların keyfini çıkarırken, yoğun temposuna da ara vermiş oldu.
Minik yıldıza 700. bölüm hediyesi
20.03.2018 - 03:52 | Son Güncelleme: 20.03.2018 - 03:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizi filmi Elif’in 8 yaşındaki başrol oyuncusu İsabella Damla Güvenilir, bölüm çekme rekoruna koşuyor.
Etiketler : isabella damla güvenilir,
551381 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/551381.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER