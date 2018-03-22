Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanatsız Kuşlar 39. yeni bölüm fragmanı haberimizde. Kanatsız Kuşlar yeni bölüm de bu hafta ne yaşanacak? ATV ekranlarında yayınlanan dizi yeni bölümünde herkesi şaşkına uğratacak gibi. Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanında Muzaffer, Kemal'i iyice köşeye sıkıştırdı. Kocasının sesini duyan Nefise, ona kendini duyurabilmek için çırpınıyor. İşte Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı ve Kanatsız Kuşlar ATV Canlı izle sorgulamaları...

KANATSIZ KUŞLAR ATV CANLI İZLE

Kanatsız Kuşlar dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine ilginç dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde evdeki gerilime şahit olan Suat, durumu Asya ile Emre'ye anlatınca ortalık iyice karışır. Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı.

KANATSIZ KUŞLAR 39. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KANATSIZ KUŞLAR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Muzaffer, Kemal'i iyice köşeye sıkıştırmıştır. Kocasının sesini duyan Nefise, ona kendini duyurabilmek için adeta çırpınır. Bir yandan da onun hayatı için endişelenmektedir. Evdeki gerilime şahit olan Suat, durumu Asya ile Emre'ye anlatınca ortalık iyice karışır. Nefise özgürlüğüne kavuşmak için farklı bir yol denemeye karar verir. Kız kardeşi Cemre'nin, kendisine meydan okuyuşuyla sarsılan Zeynep, yeni bir karar alır. Bu kararıyla Onur'un hayatına da yeni bir anlam katabileceğine inanmaktadır. Zeynep'in atacağı adım tam manasıyla şok etkisi oluşturur. Mine ile annesi Suna'ya yardım eli uzatmaya çalışan Onur, hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalır. Başlarına gelenlerden Onur'u sorumlu tutan anne Suna, onu büyük bir vebal altında bırakacaktır.