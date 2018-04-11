Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diriliş Ertuğrul 115. yeni fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul 114. son bölüm ardından Diriliş yeni fragmanı yayınlandı. TRT ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kırılan dizi Diriliş Ertuğrul'da bu hafta neler yaşandı? Diriliş Ertuğrul son bölüm özeti haberimizde. Ertuğrul ile Günalp arasındaki hesaplaşma, Ertuğrul’un Günalp’ı alt etmesi ve onu affetmesi ile sonuçlandı. Bu sırada obadan Köpek’i öldürmek üzere ayrılan Aslıhan Hatun, amacına ulaşamayıp kendi canından oldu. Diriliş Ertuğrul'da heyecan yine doruktaydı. İşte Ertuğrul son bölüm özeti, diriliş izle, Diriliş yeni fragman, Diriliş 115. fragmanı ve Diriliş 114. son bölüm özeti

DİRİLİŞ 115. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diriliş Ertuğrul 115. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz Diriliş yeni fragmanı haberimizde yer alacak.

DiRiLiŞ SON BÖLÜM ÖZETİ İZLE

DİRİLİŞ 114. SON BÖLÜM ÖZETİ

Diriliş son bölüm özeti haberimizde. Diriliş son bölümünde izleyici soluksuz diziyi izledi. Her an heyecan yaşanan dizide neler yaşandı?

Ertuğrul ile Günalp arasındaki hesaplaşma, Ertuğrul’un Günalp’ı alt etmesi ve onu affetmesi ile sonuçlandı. Bu sırada obadan Köpek’i öldürmek üzere ayrılan Aslıhan Hatun, amacına ulaşamayıp kendi canından oldu. Obadakiler ve Turgut, Aslıhan’ın beklenmedik ölümü karşısında yıkıma uğradı. Köpek’in öldürülmeye çalışıldığını öğrenen Mahperi Hatun, yarım kalan işi tamamlamak istedi ancak Köpek, Kayraldı sayesinde saraydan çıkarıldı. Günalp, Köpek’in saldırıya uğradığını öğrenince Ertuğrul’u öldürmek için tekrar harekete geçti. Öte yandan Tekfur Kritos, Ahmet’i Nikea’ya imparatorun yanına gönderirken, Sultan Gıyaseddin ise Ertuğrul ile iş birliği yaparak Köpek’i öldürmesi için Sivas Emiri Hüsameddin Karaca’yı vazifelendirdi. Ertuğrul ve Alplar Aslıhan’ı Söğüt’e defnettikten sonra mezarı başında Saadettin Köpek’ten intikam almak için yemin etti.



Ertuğrul, Hüsameddin Karaca ile bir olup Köpek’in cezasını kesebilecek mi? Aslıhan’ın intikamı alınabilecek mi? Aslıhan’ın ölümüyle sarsılan Turgut, ne yapacak? Ahmet, Tekfur Kritos’un ona verdiği görevi yerine getirebilecek mi? Marya’nın Köpek için casusluk yaptığı anlaşılacak mı? Köpek’e olan sadakati yüzünden gözlerine perde inen Günalp, Köpek’in bir hain olduğunu idrak edebilecek mi? Gıyaseddin ve Mahperi, Köpek’in önlenemez yükselişine mani olabilecekler mi? Ertuğrul ve alpların yokluğunda Kayı Obası’nın akıbeti ne olacak?