Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?", "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?, "Survivor'dan kim elendi?" soruları Survivor'ın yayınlanmasının ardından hemen en çok sorular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanlı yarışması Survivor'da dün yine kıran kırana bir mücadele yaşandı. Survivor'ın yeni bölümünde de yine heyecan zirveye tırmanacak. Survivor'ın yeni bölüm fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Survivor'ın yeni bölüm fragmanında eleme adayı olan Hakan, kılıçları çekiyor. Yeni oynanacak dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında gerginlik yaşanıyor.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu 10-3 farkla Ünlülüler kazandı. Gönüllüler takımından 2 aday çıkacağı kesinleşti. Yarın oynanacak dokunulmazlık oyununu göre dengeler değişebilir. Gönüllülerde bireysel dokunulmazlık kolyesinin sahibi Hilmicem oldu.

SURVİVOR'DA ERZAK KRİZİ

Survivor fragman videosu yeni haftanın ödül oyununa moral ile çıkacak olan gönüllülerde Cumali gerginliği yaşanacağını gösterdi. Cumali’nin takım arkadaşlarını yanlış yönlendirdiğini ifade eden Hakan “Çıldırdık burada” diyerek tepkisini gösterecek. Üst üste gelen galibiyetler sonrasında rehavete kapıldıklarını ifade eden Turabi ise Survivor 2018 46. bölümde özeleştiri yapacak.

İŞTE SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMAN

https://survivor.acunn.com/survivor-2018-47-bolum-tanitimi-1117563-video

SURVİVOR YENİ BÖLÜMDE BERNA SAKATLANIYOR

Survivor’ın yeni bölümünde Ünlüler takımında yer alan Berna Canbeldek, havuza atladığı sırada korkunç bir kaza yaşadı. Bir anda acılar içinde kalan Berna’ya ilk müdahaleyi Metin Kuş yaptı.Survivor’ın 45. bölümü bu akşam TV8’de seyircisiyle buluştu. Yeni bölümde iki takım ilk önce yemek ödülünde mücadele verdi. Bu oyunu Gönüllüler takımı kazandı. İkinci oyunda ise korkunç bir kaza yaşandı. Berna Canbeldek, engelden havuza atladığı sırada sakatlık geçirdi. Acılar içinde kalan Berna gözyaşı dökerken Survivor sağlık ekibi hemen müdahalede bulundu.

ALP KIRŞAN’DAN BERNA AÇIKLAMASI

Yarışmanın sunucusu Alp Kırşan, Berna’nın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaparak “Sanıldığı kadar kötü bir durum yok. Berna, Metin Kuş’un gözetimi altında… Sevindirici haber, kırık ya da çıkık yok. Birazdan aramızda olacağını sanıyoruz.” dedi.