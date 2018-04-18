Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diriliş izle, Diriliş TRT izle, Diriliş Fragman gibi sorgulamalarınızın cevabı burada. Diriliş Ertuğrul 115. son bölümü ile ekranlara geldi. Heyecanın eksik olmadığı dizide yaşananlar izleyiciyi şoke etti. Sadettin Köpek ve Ertuğrul Bey karşı karşıya geldi. Diziye; içimizdeki hainler Türk'in devletini yıkamayacağını iyice bellesinler" diyen Ertuğrul Bey'in sözleri damga vurdu. Peki Diriliş 115. son bölümde neler yaşandı? TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul 116. yeni fragmanı da sevenleri ile buluştu. Diriliş izle, Diriliş son bölüm, Diriliş yeni bölüm izle, TRT izle aramalarınızın cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz İşte Diriliş 116. Yeni fragmanı ve Diriliş 115. son bölüm özeti

DİRİLİŞ TRT İZLE -

DİRİLİŞ 116. YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diriliş 116. yeni fragmanı henüz yayınlanmadı Yayınlanır yayınlanmaz sitemizde yer alacak.

DİRİLİŞ 115. SON BÖLÜM ÖZETİ

Diriliş son bölüm, Diriliş izle, Diriliş son bölüm izle, Diriliş 115. bölüm izle.... Diriliş son bölümde izleyici yine nefeslerini tuttu. Soluksuz izlenilen dizide bu hafta yaşanılanları sizler için derledik.

Köpek’in zulmüne maruz kalmamak için saraydan ayrılan Gıyaseddin ve Mahperi, Ertuğrul’un tavsiyesi üzerine Kayı Obası’na gelmişti. Ertuğrul ise, Köpek’in askerlerinin ele geçirdiği Kamyeri’yi kurtarmayı başarmıştı. Sonrasında Ertuğrul’un planı sayesinde Hüsameddin Karaca ve Togan, Köpek’in güvenini kazanmıştı.

Obada ise Hafsa, gebeliğinden ötürü rahatsızlanmış ve Mahperi’nin önerisiyle Konya’ya şifahaneye gönderilmişti. Ahmet, imparatorun ordu vereceği haberini Kritos’a vermişti. Kamyeri’nin Ertuğrul tarafından kurtarıldığını öğrenen Köpek, öfkeden deliye dönmüştü. Marya ise Aydoğmuş’a gönderilecek bilgiyi verdiği sırada, Ahmet onun casusluk yaptığını öğrenmişti. Aydoğmuş, Günalp’ın gidişiyle meydanı boş bulmuş ve sultanla anasını öldürmek için, askerleriyle obaya saldırmıştı. Ertuğrul ise ulak kılığında Köpek’in otağına girmeyi başarmış ancak karşısında Günalp’ı bulmuştu…

Ertuğrul’un Günalp ve Köpek’le olan hesaplaşmasında neler yaşanacak? Ertuğrul ve alplar, hedeflerine ulaşıp Köpek’in ordugâhından sağ salim çıkabilecekler mi? Ahmet, Tekfur Kritos’u obaya saldırmamak hususunda oyalayabilecek mi? Obaya yapılan saldırı bertaraf edilebilecek mi? Mahperi ile Hayme ve Halime arasında neler yaşanacak? Gıyaseddin ve Mahperi, saraya dönebilecekler mi?