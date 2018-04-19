Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur fragman izle ve Çukur 26. yeni bölüm fragmanı izlemek isteyenler Youtube ve Puhu Tv ekranlarını kontrol ediyor. Show Tv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Çukur yeni bölümü ile bu hafta da izleyicinin nefesini kesecek. Çukur yeni bölümde neler olacağı merak içerisinde aranırken; 'Çukur fragman izle, Çukur 26. yeni bölüm fragman, Çukur Youtube izle, Çukur Puhu izle ve Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorularını Google'dan sorguluyor. Siz de Çukur yeni bölüm fragmanı izlemek istiyorsanız, "Çukur Fragman İzle Shov TV | Çukur 26. Yeni Bölüm (Youtube Puhu)" başlıklı haberimize bakabilirsiniz.

ÇUKUR FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR 26. YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 26. fragmanı yayınlandı mı? Çukur yeni bölüm izlemek için doğru adrestesiniz. Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlanır yayınlanmaz sitemizde yer alacak.

ÇUKUR 26. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Çukur 26. yeni bölümde neler yaşanacak? Çukur yeni bölümde izleyici yine nefesini tutacak. Çukur youtube, Çukur izle, Çukur fragman, Çukur son bölüm, Çukur puhu sorgulamalarınızın cevabı burada. Çukur yeni bölüm fragmanında, İdris Koçocalı'nın Vartolu Saadettin'le olan yüzleşmesinde; ''Çukur'un babası olmak istiyorsan Saadet'in karısı olamazsın!'' şeklinde rest çekmesi damgasını vurdu.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur 16 Nisan Pazartesi tarihinde yayınlanan son bölümde; Çukur’da yeni taraflar oluşur. Sultan’ın vurulması, Koçovalılar ile Vartolu-Medet arasındaki mücadeleyi kızıştırır. Bacakları tutmayan Sultan’ın kararı nettir; onu bu hale getiren Medet öldürülecektir. Sultan ile Medet’in yüzleşmesinde çekilen silah, gerilimi tırmandıracak. Sultan ile Medet arasında kalan Yamaç’ın ne yapacağı ise merakla beklenecek. Yaşanılan üzücü olaylar, Koçovalı Ailesi’ni uzun zaman sonra aynı sofrada buluşturur. Sultan’ın durumundan ötürü Vartolu ise gözünü karartır ve yeniden eski güçlü günlerine dönmek üzere adım atar. Nazım ve Emrah ile görüşen Vartolu’nun seçeceği taraf beraberinde geçmişte yaşanan mücadeleyi yeniden alevlendirir.

ÇUKUR FRAGMANI İZLE