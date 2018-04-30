Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur fragman izle, Çukur 28. yeni fragman izle haberimizde. Çukur 27. son bölüm ardından Çukur 28. yeni bölümden ilk sahne ve Çukur yeni fragman yayınlandı. Peki Çukur son bölümde neler yaşandı? Çukur 27. bölümde Çukur mahallesi iyice çöküşe geçer. Koçovalı ve Vartolunun arası iyice kızışır. İşler rayından çıkar. Çukur son bölüm, Çukur fragman, Çukur fragman izle, Çukur ilk sahne, Çukur 27. yeni fragman da ise ne yaşanacağı merak konusu. Çukur 27. bölümden ilk sahne yayınlandı. İşte Çukur 27. son bölüm özeti ve Çukur 28. yeni fragman izle

ÇUKUR FRAGMAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Çukur 27. Son Bölüm Özeti

Çukur 27. son bölüm de heyecan yine doruktaydı. Çukur iyice karıştı. İzleyici 27. son bölümü soluksuz izledi. Çukur son bölüm de; Çukur, uçurumun eşiğine doğru sürükleniyordur. Koçovalılar ile Vartolu arasındaki mücadele artık İdris Koçovalı ile Vartolu arasında yaşanmaktadır. Vartolu, Çukur’u ele geçirmek için hamleler yaparken asıl büyük darbeyi İdris Koçovalı’dan alır. İdris, Saadet’i evlendirmeye kararlıdır ve mahallenin kalbinde herkesi düğüne davet eder. Bu sırada Yamaç, bir yanda Vartolu ile babası arasındaki mücadelede dengeyi sağlamaya çalışırken, öteki yanda Sena ile aralarındaki sorunları çözmeye çalışır. Ancak sırlar, aşıklar arasındaki mesafeyi daha da açacaktır. Emrah, Nazım ve Vartolu ile iş birliği yapmaya yeşil ışık yakan Selim’in ise Çukur’u nasıl bir fırtınaya sürükleyeceği soluksuz beklenecek.

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ İZLE

Çukur Fragmanı izlemek için tıklayınız

Çukur 26. bölümde neler yaşandı?

23 Nisan Pazartesi tarihinde yayınlanan Çukur 26.son bölümde; Vartolu, Nazım ve Emrah arasında kurulan ittifak yeni bir mücadelenin başlangıcı oldu. İdris Koçovalı, Vartolu’nun önünde sadece iki seçenek bırakmıştır; Vartolu ya Salih Koçovalı olup Saadet’le evlenebilecektir ya da Vartolu olarak karşısına tüm Çukur’u alacaktır. Ancak İdris, beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Çukur’un bazı erkekleri Vartolu’nun yanında yer almaktadır. Yamaç, bu güç birlikteliğinin neler getireceği konusunda endişelenirken; Sena da harekete geçer ve beklenmedik birinin kapısını çaldı. Tüm dengelerin tamamen değiştiği Çukur’da yaşanacak büyük bir tehlike ise başta Yamaç olmak üzere pek çok kişinin hayatını derinden etkiledi.