Klipten bir kareyi sosyal medya hesaplarında paylaşan Ferah “Albüm çıkar çıkmaz konserler başladığı için klip çekmeye fırsatımız olmamıştı, geçtiğimiz günlerde çektik. Şimdi gönül rahatlığıyla dinlenebilirim” dedi.
Albüme ilk klip
28.05.2018 - 03:10 | Son Güncelleme: 28.05.2018 - 03:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şebnem Ferah, 5 yıl aradan sonra 12 Nisan’da Pasaj Müzik etiketiyle yayınlanan“Parmak İzi ”albümünün ilk video klibini ”Küllerinden” şarkısına çekti.
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562117 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/562117.aspx
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