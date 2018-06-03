Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Çukur'un 32. yeni bölümünde neler oluyor?

Vartolu’nun meydan okuduğu Koçovalı ailesinin ve Çukur'un reisi İdris Koçovalı, hayatının en büyük darbesini 32. bölümde alıyor. Çukur, büyük sezon finaline sadece iki bölüm kala yer yerinden oynuyor. Elden gitme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Çukur, Vartolu’nun meydan okuduğu İdris Koçovalı'nın hayatının en büyük darbesini aldığı bu bölüm, izleyiciler tarafından ilgi ile takip edilecek. Vartolu'yla aynı safta bulunan Selim'in bu durumunu öğrenen İdris Koçovalı'nın tepkisi büyük merak içerisinde bekleniyor. Bu esnada Çukur'da yaşanan sürpriz bir olay Yamaç ile Vartolu’nun bir arada mücadele etmesine sahne olacak. 32. bölümde mutlu bir gelişme, Koçovalı Ailesi'nin yüzünü güldürmeye yetecek. Öte yandan İdris Koçovalı'ya oğlu Selim tarafından sunulacak teklif, ekran başındakileri dâhil herkesi şoke edecek. Nazım, Emrah, Vartolu ve Selim’in ittifakı karşısında Koçovalı Ailesi'nin Çukur’u kurtarmada çaresiz kalacağı görülüyor.

Çukur 31. bölümde neler yaşanmıştı?

Zamanla yarışan Yamaç ve adamlarının tek çareleri para bulmaktır. Çukur'un ellerinden kayıp gitmesine izin vermek istemeyen Yamaç, pes etmeyerek büyük bir oyunu başlatmıştı. Kazanan tarafın büyüj heyecan içerisinde beklendiği bu esnada Sena’nın durumundan dolayı endişe içerisinde olan Yamaç, Saadet’ten yardım istemişti. Vartolu ise Koçovalılar ile savaş ilan ederken beklenmedik sürprizlerle karşılaşmıştı. Vartolu ile yaptığı ittifakın açığa çıkmaması için büyük çaba sarf eden Selim'in gizli iş birliğinin açığa çıkması, büyük mücadelenin başlangıcı olmasına yetti.