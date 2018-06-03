Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106. yeni bölüm fragmanı

ATV'de yayınlanan fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 106. yeni bölümü ile sezon finalini yapıyor. Öyle ki EDHO'nun sezon finalini yapacağı 106. yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından ilgi ile aranıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragman izlemek istyenler, EDHO'nun sitesini, Google'ı, YouTube'ı ve diğer mecraları merak içerisinde sorguluyor Pazar günü yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

EDHO dizisi hakkında

Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Meryem Uzerli, Sevcan Yaşar, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Sanem Çelik, Olgun Şimşek, Sabina Toziya, Raci Şaşmaz, Tarık Ünlüoğlu ve Müjde Uzman gibi usta oyuncuları kadrosuna barındıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir hayran kitlesini arkasından sürüklüyor. 105 bölümlük serüvende yayınlandığı salı günleri kendi kategorisindeki dizileri geçerek reytinglerde en üstlerde olan EDHO'nun yeni bölümü ile ilgili detaylar turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.