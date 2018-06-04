Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz dizisi 49. yeni bölümü ile seyircisiyle buluştu. Google'dan aradığınız ''Söz 49. bölüm izle, Söz dizisi yeni bölüm izle, Söz dizisi son bölüm izle, Söz fragman izle, Söz dizisi yeni bölüm fragman izle ve Söz yeni bölüm fragman izle YouTube'' konulara buradan ulaşabilirsiniz. Star TV ekranlarında yayınlanan ve başladığı ilk günden itibaren sağlam bir takipçi kitlesi bulunan Söz dizisi, 49. yeni bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Söz dizisinin 49. bölümünü kaçıranlar, ''Söz 49. bölüm full izle YouTube, Söz dizisi yeni bölüm izle, Söz dizisi son bölüm izle'' gibi detayları araştırırken; dizinin son bölümünü izleyenler de, ''Söz dizisi yeni bölüm fragman izle ve Söz yeni bölüm fragman izle YouTube'' gibi konuları Google'dan arıyor. İşte Söz dizisinin son bölümü ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...

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49. bölümde neler oluyor?

Tim’in terör eylemini engellemek için yalnızca birkaç saati bulunuyor. Torpidonun fırlatılmasıyla ölüm tehlikesi yaşayan Bahar; Su, Nazlı ve Güler’i kurtarmak için Tim’in çok fazla vakti yok. Aksi bir olayın gerçekleşmesi durumunda geminin imha edilmesi gerektiği için içinde bulundukları durum onların sonunu getirmektedir. Eylem, Avcı ve Aşık, ellerinde bulunan bilgilerin ışığında yalnızca Derman’ın kontrolünde bulunan büyük terör eyleminin şehirdeki yapılanmasını çökertmek için harekete geçmiştir. Geride kalanlar ise Erdem liderliğinde gerçekleştirdikleri ortak operasyonun ardından bomba yüklü gemiye çıkartmada bulunur. Büyük terör eylemini gerçekleştirmek adına son dakikalara girilirken; milyonlarca vatandaşımızın hayatı ve Bahar, Su, Nazlı ve Güler’in hayatı Tim’in bu operasyonu başarılı bir şekilde noktalamasına bağlıdır.

Söz dizisi her pazartesi olduğu gibi bu hafta da saat 20:00'de Star TV ekranlarında yayınlanıyor.