Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Diriliş Ertuğrul 121. sezon finali bu akşam

Her bölümü izleyicisine farklı heyecanlar yaşatan Diriliş Ertuğrul, 6 Haziran çarşamba günü TRT 1 ekranlarında yine aynı saatinde: 20:45...

Diriliş Ertuğrul son bölümünde neler oluyor?

Noyan, Ertuğrul Bey'i elinden kaçırdı. İntikam için tez Alongaya'ya haber verdi. Lakin Alongaya'ya haber gelmeden Osman'ı öldürmeye çalışıyor. Fakat Osman ölmeyecek çünkü yaptıkları hain planlar yerini bulmayacak. Sultan Gıyaseddin Günalp'i Konya'ya çağırıyor. Sebebi ise Moğol belasına karşı tedbir almak. Fakat Günalp Konya'ya gideceği sırada Eynece ve Karamış tarafından pusuya düşürülecek. Alongaya'nın Günalp'e bakışı her şeyi açıklıyor. "Gök yeleli atlarımızla, ufukları aşana dek gün doğumundan, gün batımına Allah'ın adaletini yayana dek durmayacağız." diyen Ertuğrul yeni sezon için savaş sinyallerini verdi.