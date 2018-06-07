Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Bizim Hikaye sezon finali yapıyor

FOX TV'de her perşembe saat 20:00'de yayınlanan Bizim Hikaye, 37. bölümünün ardından sezon finali yaptı.

Bizim Hikaye yeni bölümde neler oluyor?

Filiz, üzerine atılan suçla nasıl mücadele edeceğini düşünürken; Cemil de Filiz'in durumundan istifade ederek ondan intikam almak istese de; annesinin baskısıyla durum tam tersine dönmek üzeredir... Fikri, ise Melek’in evden uzaklaşmak istediğini anlayarak; onu mutlu etmek için elinden geleni yapar. Melek‘le birlikte çok eğlenseler de sonunda, Melek durumuyla yüzleşip şoke eden bir hamlede bulunur. Fikri, Melek’in her koşulda yanında olmak ister ve ona farklı bir teklifte bulunur. Şeyma ise mahalleden taşınmak üzereyken geride bıraktıklarından dolay bir hayli üzgündür.



Hapisten kurtulmanın yolunu bulan Ömer, Zeynep'i de alıp gitmek ister. Bu durum tüm aileyi ve Tülay'ı derinden etkilese de Zeynep'in bu gidişini mecburen kabullenmek zorundalar. Bir yandan da Barış, Filiz'i temize çıkarmak için babasından yardım istemektedir. Servet ise Barış'la arasındaki buzları eritiyormuş gibi görünse de bir şeylerin peşindedir... Akıllarda büyük soru, Barış, Filiz'i bu komplodan kurtarabilecek mi? sorusu bu bölümde cevap buluyor.