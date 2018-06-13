Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ile ilgili yapımcı şirketten bir açıklama gelmedi ancak geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Ekim ayında izleyicisiyle buluşacağı bekleniyor.