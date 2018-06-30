Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor 2018 sürprizlerle dolu bir sene oldu. Ancak sona iki kala büyük bir acı ile sarsıldı. Survivor kameramanı Alper öldürüldü. Dominik’te gasp çetesinin hain saldırısı sonucunda hayatını kaybetti. Survivor’da yaşanan bu acı olayın ardından yayına iki gün ara verildi. Planlanan yayın akışı sil baştan değişti. Survivor’da büyük final heyecanı yarın akşam yaşanacak. Aylardır Survivor severler bu anı bekliyordu. Survivor’da sona gelindi. Survivor’da büyük sakatlıklar yaşandı. Sakatlıklar sebebi ile elenen çok yarışmacılar oldu. Acısı ile tatlısı ile bir sezon yarın son buluyor. Sadece bir kişi şampiyon olacak ve hayallerini gerçekleştirme şansı elde edecek.Survivor finalistleri, Hilmicem, Anıl, Adem ve Nagihan oldu.Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor şampiyonu 2018’de tek bir kişi olacak. Nefesler tutuldu tüm sevenler destekleyen bu anı bekliyor. Survivor büyük final ne zaman? Survivor büyük finale kimler çıktı? Survivor birinci kim oldu?

(TIKLA- ÖĞREN) SURVİVOR'IN ŞAMPİYONU BELLİ OLDU

SURVİVOR YARIŞMACI KADROLARI

Acun Ilıcalı değişikliğin sebebini açıklarken, "Amacımız böyle önemli bir kadronun rekabetini yaşayabilmek. Tam anlamıyla All Star konsepti olacak. Bugünden itirabaren Survivor 2018 All Star altında Ünlüler ve Gönüllüler olarak devam edilecek diyerek yeni takımları açıkladı.

Gönüllüler Takımı: Nagİhan Karadere, Hilmi Cem İntepe, Murat Ceylan, Damla Can, Anıl Berk Baki, Cumali Akgül, Funda Alkayış, Birsen Bekgöz , Yağmur Banda, Hakan Hatipoğlu

Ünlüler Takımı: Mustafa Kemal Kurt, Ümit Karan, Turabi Çamkıran, Adem Kılıçcı, Yiğit Dikmen, Berna Canbeldek, Elif Şadoğlu, Merve Aydın, Sahra Işık ve Sema Aydemir

SURVİVOR ŞAMPİYON KİM OLDU?

2005 Survivor Türkiye: Büyük Macera

Yayınlandığı ilk sezon Ahmet Utlu tarafından sunuldu. Yarışma sadece on üç bölüm sürdü ve Kanal D'de yayınlandı. Takımlar Güney ve Kuzey olarak ikiye ayrıldı. 22 Mart 2005 – 27 Haziran 2005 tarihleri arasında yayınlandı. İlk sezonun birincisini hepimiz tanıyoruz aslında.. Arka Sokaklar'ın Murat komiseri Uğur Pektaş Survivor tarihinin ilk şampiyonu oldu.

2006 Survivor: Türkiye - Yunanistan

Show TV'de yayınlanan yarışmayı Acun Ilıcalı sunmaya başladı. Takımlar bu defa Türkiye ve Yunanistan olarak ayrıldı. Kazanan ise Derya Durmuşlar oldu ve 250.000 Euro kazandı. Fakat ikinci sezonun şampiyonu olan Derya Durmuşlar 2011 yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde motorsikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti.

2007 Survivor: Aslanlar - Kanaryalar

8 Şubat 2007 – 23 Haziran 2007 tarihleri arasında yine Show TV'de yayınlanan yarışmada bu defa Galatasaylı ve Fenerbahçeli isimler yarıştı. Şampiyon ise Kanaryaların lideri Taner Özdeş oldu. Hatırlamayanlar olabilir elbette. Kendisi sonradan All Star'da yarıştı. 2007 yılının şampiyonu 2015 yılında altıncı haftasında elenerek adaya veda etti.

2010 Survivor: Kızlar - Erkekler

Yarışma kırk beş gün sürdü, ödül ise 500.000'di. Yarışanlar "Var Mısın Yok Musun" yarışmacılarından seçildi ve takımlar Kızlar-Erkekler olarak ayrıldı. Finale Merve Oflaz ve İhsan Tarkan kaldı. 2010 yılının şampiyonu Merve Oflaz oldu. Srdından All Star'da da yarıştı ama uzun süre adada kalamadı, altıncı haftada elenen bir diğer isim oldu. Kendisini şimdilerde Arka Sokaklar'da izliyoruz.

2011 Survivor: Ünlüler-Gönüllüler

Yüz doksan yedi bölüm süren Ünlüler-Gönüllüler serisinin ilk sezonunda Taner Tolga Tarlacı üçüncü, Taçmin Tümer dördüncü, Nihat Doğan ise ikinci oldu. Sezonun şampiyonu ise milli rekortmen yüzücü Derya Büyükuncu oldu. Sonrasında bu birincilikle alakalı çeşitli olaylar oldu, hala bir sonuca ulaşılamadı.

2012 Survivor: Ünlüler-Gönüllüler 2

Reyting rekorları kıran yarışmanın altıncı sezonunda ise Ece Begüm Yücetan dördüncü oldu. Anıl Tetik üçüncü olurken, Hasan Yalnızoğlu ise ikinci oldu. Birinci ise şu an Söz'de Erdem Yarbay karakteri ile izlediğimiz Nihat Alptuğ Altınkaya olmuştu. Şampiyon olarak 500.000 liranın sahibi oldu.

2013 Survivor : Ünlüler-Gönüllüler 3

Yarışmanın bu konseptinin üçüncü sezonunun şampiyonu Hilmi Cem İntepe oldu. Büyük finalde SMS oyları ile kaybeden Doğukan Manço ikinci, yarı finalde SMS oyları ile elenen Ümit Karan üçüncü , çeyrek finalde SMS oyları ile elenen Murat Ceylan dördüncü, Cengiz Coşkun ise beşinci olarak yarışmayı tamamladı.

2014 Survivor :Ünlüler-Gönüllüler 4

Sahra Işık'ın altıncı, Yiğit Dikmen'in beşinci, Merve Aydın'ın dördüncü, Ahmet Dursun'un üçüncü, Gökhan Keser'in ikinci olduğu Ünlüler-Gönüllüler serisinin dördüncü sezonunda ise birinci Turabi Çamkıran oldu. "Turbo Turabi efsanesi" böyle başladı da denebilir.

2015 Survivor : All Star

Yayınlandığı sezon neredeyse her bölümüyle zirvede yer alan Survivor'ın bu sezonunda daha önceden yarışan isimler yer aldı. Gönüllüler Takımında; Turabi Çamkıran, Hilmi Cem İntepe, Ece Begüm Yücetan, Hasan Yalnızoğlu, Bozok Gören, Sahra Işık, Nadia Zagli, Özlem Çalın, Taner Özdeş, Seda Aktuğlu ve Duygu Çetinkaya yer aldı. Ünlüler Takımında ise Merve Aydın, Hakan Hatipoğlu, Doğukan Manço, Serenay Aktaş, Anıl Tetik, Berna Canbeldek, Pascal Nouma, Merve Oflaz, Almeda Abazi, Ahmet Dursun, ve Fulya Keskin yer almıştı. Son dörde ise Hilmi Cem İntepe, Ece Begüm Yücetan, Merve Aydın ve Turabi Çamkıran kaldı. Turabi şampiyon olurken Merve Aydın ikinci oldu.

2016 Survivor : Ünlüler-Gönüllüler

Yarışmada bu sezonun şampiyonu Çağan Atakan Arslan oldu. Serkay Tütüncü ikinci, yarı finalde SMS oyları ile elenen Damla Can üçüncü , çeyrek finalde SMS oyları ile elenen Semih Öztürk dördüncü, Nagihan Karadere beşinci, İbrahim Giydirir ise altıncı oldu. Semih Öztürk'ü şimdilerde Bahtiyar Ölmez'de, Serkay Tütüncü'yü yeni dizi İnsanlık Suçu'nda, Çağan Atakan Arslan'ı ise ilk sezonunda Söz'de izledik.

2017 Survivor : Ünlüler-Gönüllüler

Geçtiğimiz sezon ise Sabriye Şengül altıncı, İlhan Mansız ise beşinci oldu. Sema Apak dördüncü olurken Serhat Akın ise üçüncü oldu. Son ikiye ise Adem ile Ogeday kaldı. Adem Kılıççı ikinci olurken şampiyon ise Ogeday Girişken oldu.

Survivor şampiyon 2018

Şampiyon yarın akşam belli olacak. Açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.

SURVİVOR BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2018'de büyük finalin, 29 Haziran Cuma günü Kıbrıs'ta yapılacağı açıklanmıştı. Ancak Acun Medya çalışanı 24 yaşındaki Alper Baycın'ın sokakta yürürken çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirmesi üzerine yarışmanın yarı final ve final tarihi değişti.

Edinilen bilgilere göre, Survivor 2018'de 29 Haziran Cuma akşamı yarı final yapılacak, yarışmanın finali ise 30 Haziran Cumartesi akşamı ekranlarda olacak.

YARIŞMACILARIN ŞAMPİYONLARI KİM?

Gönüllüler takımı: Ramazan: Adem, Murat: Damla, Melih: Adem, İpek: Adem, Gamze: Nagihan, Gizem: Adem, Emre: Turabı, Marcus: Adem, Birsen: Nagihan, Funda: Nagihan,Yağmur: Nagihan, Hakan: Nagihan, Nevin: Nagihan, Cumali: Adem

All Star- Ünlüler: Ecem: Adem, Sema: Adem, Nihat:Nagihan, Yiğit: Adem, Sahra: , Berna: Turabı, Mustafa Kemal: Adem, Elif: Adem, Ümit Karan: Adem

SURVİVOR ALPER BAYCIN ÖLÜMÜ

Acun Ilıcalı, Dominik'te hayatını kaybeden Alper Baycın ile ilgili açıklamalarda bulundu. Survivor'ın akşam programının yapılmayacağını duyuran Ilıcalı şu ifadeleri kullandı;

"Arkadaşımız bir saldırıya uğradı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hepimizin ömrünün bir gün sona ereceğini düşünen biriyim ama böyle genç bir arkadaşımızı ani bir şekilde kaybedince insan söyleyecek söz bulamıyor. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı, buradan ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Böyle bir durumun ardından yayın yapmamız pek mümkün görünmüyor. Bu durum için herkesin affına sığınıyoruz. Alper kardeşim huzur içinde yat."