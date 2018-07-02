Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erkenci Kuş 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ve Erkenci Kuş 2. son bölümde neler oldu? soruları Erkenci Kuş izleyicisinin bu hafta en çok merak ettiği sorular oldu. Erkenci Kuş reytingleri, Erkenci Kuş oyuncuları, Erkenci Kuş yeni bölümü en çok merak edilenler arasında... Geçtiğimiz hafta ekranlara gelen ilk bölümüyle gönülleri fetheden Erkenci Kuş dizisinde bu hafta neler olacak? Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın üstlendiği dizide bu hafta Sanem ile Can arasında neler yaşanacak? Erkenci Kuş 3. yeni bölüm fragmanı haberimizde...

ERKENCİ KUŞ İLK BÖLÜM NELER OLDU?

Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz, üstelik bilmeden Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur... Yalanlar üzerine kurulan bir aşk olabilir mi? Ya Sanem? Nefret ettiği Can'a kalbini kaptırabilir mi?

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ERKENCİ KUŞ 2. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Can'ın evine izinsiz giren Sanem, fotoğrafik hafızasını kullanarak o an için kurtulmayı başarır, ancak başını hiç düşünmediği bir başka belaya sokmuştur, üstelik bu defa kurtulması o kadar kolay olmayacaktır. Üstelik mahalleye döndüğünde Aysun ve Mevkıbe'yi birbirine girmiş bulur ve elbette buna da farkında olmadan kendisi neden olmuştur. Can, büyük bir havayolu şirketinden iş bağlamak üzeredir, Aylin ise bunu bozmak için elinden geleni yapacaktır. Sanem istemeden bu olayın merkezinde bulur kendini.

ERKENCİ KUŞ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı dizinin 2. bölümünden sonra yayınlanacak. Yayınlandığında sitemizde bulabilirsiniz.