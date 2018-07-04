Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalbimin Sultanı 5. yeni bölüm fragmanı ve Kalbimin Sultanı 4. son bölüm özeti şu anda internet kullanıcıları ve dizi severler tarafından en çok aratılan sorulardan. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir izleyici kitlesi edinen Kalbimin Sultanı, çarşamba akşamları ekranlara geliyor. Başrollerinde Ali Ersan Duru ve Beste Kökdemir'in rol aldığı dizi, ilk Türk-Rus ortak yapımı dizi olarak tarihe geçti. Büyük merakla takip edilen Kalbimin Sultanı 4 temmuz çarşamba günü yayınlanan 4. son bölümünde neler oldu? Kalbimin Sultanı 5. bölüm fragmanı izle ve Kalbimin Sultanı son bölüm izle sorularının cevabı haberimizde...

KALBİMİN SULTANI 4. SON BÖLÜM ÖZETİ

Anna, her şeyi Sultan Mahmud’a anlatmaya karar verir… Anna, Sultan Mahmud’a olan duygularının farkında, ondan uzak durmaya karar verir ama bu nasıl mümkün olacaktır? Saliha’nın ise cezası sürmekte, Anna’dan özür dilemeye de, geri adım atmaya da niyeti yoktur. Hoşyar Sultan’nın yeni planı ise Saliha’yı çok daha büyük sorunların içine atacaktır.

Diğer tarafta ambarda yakalanan ağır yaralı adam bir türlü iyileşmemekte, iltihap giderek vücudunu sarmaktadır. Onun yaşaması ve konuşması Sultan Mahmud için elzem, Esma Sultan içinse öldürülmesi şarttır. Dimitri Anna’dan adamı öldürmesini ister. Babasının ölümü ile tehdit edilen Anna her şeyi Sultan Mahmud’a anlatmaya karar verir ama işler beklediği gibi yürümeyecektir.

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KALBİMİN SULTANI GEÇEN HAFTA 3. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Sultan Mahmud, Anna’yı Saray’dan kovmuştur. Hoşyar Sultan tesirinde Saliha Sultan, yaptıklarını bir sır olarak saklamaya gayret etse de, Sultan Mahmud’un gerçekleri öğrenmesini engelleyemez. Anna’yı tekrar saraya getiren Sultan, Saliha Sultan’ı cezalandırır. Musa ve Namık Paşa un ve tahılların tutulduğu yeri bulmaya çalışırken, büyük bir tehlike onları beklemektedir. Sultan ise adım adım bu kötü planın arkasında kimlerin olduğunu bulmaya çalışır. Esma ise kendini kurtarmak için Dimitri ile iş birliğine geçmeye karar verir.

KALBİMİN SULTANI 5. BÖLÜM FRAGMANI

Kalbimin Sultanı 5. yeni bölüm fragmanı, Kalbimin Sultanı 4. son bölüm yayınlandıktan sonra izleyiciyle buluşacak.

KALBİMİN SULTANI DİZİ KONUSU

Biri Osmanlı Hükümdarı, diğeri Batılı, özgürlüğüne düşkün bir Rus kızı... Mahmud ve Anna...

Başrollerini Ali Ersan Duru ve Aleksandra Nikiforova’nın paylaştığı Kalbimin Sultanı projesinde ikiliye, Emel Çölgezen, Tansel Öngel, Beste Kökdemir, Tuncel Salman, Taner Rumeli, Bülent Seyran, Sadi Celil Cengiz başta olmak üzere Rusya’da birçok önemli projede yer almış Shcherbina Dmitry, Rudensky Andrey, Sokolovsky Alexander gibi Rus ve Türk başarılı oyuncular eşlik ediyor.

Bir Osmanlı Hükümdarı ile bir Rus kızının masalını anlatan Kalbimin Sultanı’nda ilkel bulduğu hareme muhbir olarak girmek zorunda kalan Anna, ancak masallarda yaşanacak büyük bir aşkın eline düşer...