Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erkenci Kuş 3. bölüm yeni fragmanı yayınlandı! Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın paylaştığı sevilen dizi Erkenci Kuş'un 3. bölüm 2. yeni fragmanı yayınlandı. Birçok yönden Kiralık Aşk dizisine benzetilen Erkenci Kuş 2. bölümdeki gelişmelerden sonra Erkenci Kuş 3. bölümde neler olacak? Haberimizde Erkenci Kuş 2. bölüm özetini ve Erkenci Kuş 3. yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.

ERKENCİ KUŞ 2. BÖLÜM NELER OLDU?

Can'ın evine izinsiz giren Sanem, fotoğrafik hafızasını kullanarak o an için kurtulmayı başarır, ancak başını hiç düşünmediği bir başka belaya sokmuştur, üstelik bu defa kurtulması o kadar kolay olmayacaktır. Üstelik mahalleye döndüğünde Aysun ve Mevkıbe'yi birbirine girmiş bulur ve elbette buna da farkında olmadan kendisi neden olmuştur. Can, büyük bir havayolu şirketinden iş bağlamak üzeredir, Aylin ise bunu bozmak için elinden geleni yapacaktır. Sanem istemeden bu olayın merkezinde bulur kendini.

ERKENCİ KUŞ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI