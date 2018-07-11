Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erkenci Kuş 4. yeni bölüm fragmanı izlemek isteyenler internette fragmanı arıyor. STAR TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş 10 temmuz salı günü 3. bölümüyle ekranlardaydı. Can ile Sanem'in yakınlaştığı son bölümde olanlar, izleyiciyi yeni bölüm için meraklandırdı. Erkenci Kuş 3. son bölüm izleme linki ve Erkenci Kuş 4. yeni bölüm fragmanı haberimizde sizlerle...

ERKENCİ KUŞ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Erkenci Kuş 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandığında fragmana haberimizden ulaşabilirsiniz.

Erkenci Kuş dizisi oyuncuları | Erkenci Kuş kadrosunda kimler var? 26 Haziran akşamı ilk kez yayınlanan yeni dizi Erkenci Kuş'un oyuncu kadrosu kamuoyunda merak konusu oldu. Romantik komedi türündeki Erkenci Kuş dizisinin başrollerini son dönemlerin popüler iki ismi Demet Özdemir ve Can Yaman paylaşıyor. Peki, Erkenci Kuş dizisi oyuncuları, Erkenci Kuş kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

ERKENCİ KUŞ 3. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Erkenci Kuş 3. son bölümde heyecanlı sahneler yaşandı. Canların evindeki partide havuza düşen Sanem, kıyafetlerini kurutucudan alıp giyene kadar akla karayı seçer. Diğer yandan, ünlü manken Arzu Taş, büyük bir markanın yüzü olmuştur. Onunla çalışan ajans, kallavi bir müşteriye de kavuşacaktır. Arzu, Fikr-i Harika ile çalışmayı tercih eder ama Aylin’in tehditini elbette hesaba katmamıştır. Sanem, kendini hiç beklemediği bir görevin içinde bulur. Can'la yalnız kalan Sanem, kendini bile şaşırtacak şeyler yaşayacaktır.

ERKENCİ KUŞ 3. SON BÖLÜM İZLE

Erkenci Kuş 3. son bölümü izlemek isteyen dizi severler linkimize tıklayarak dizinin 10 temmuz salı günü yayınlanan bölümüne ulaşabilirler.

ERKENCİ KUŞ 3. SON BÖLÜM İZLE