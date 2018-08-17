Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4N1K İlk Aşk 8. yeni bölüm fragmanı izle, 4N1K İlk Aşk 7. son bölüm neler oldu gibi detaylar diziseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. 4N1K İlk Aşk isimli gençlik dizisi 17 Ağustos akşamı 7. bölümü ile ekranlara geldi. 7. bölümde hastaneden çıkan Ali eve gelmiş ve hızla iyileşmektedir ancak başları yine de beladan kurtulmamıştır. Yaprak ise okulda devamsızlık yüzünden büyük sorunlar yaşamaktadır. Peki 4N1K İlk Aşk 8. bölümde neler olacak? 4N1K 8. bölüm ne zaman yayınlanacak?

4N1K İLK AŞK 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

4N1K İLK AŞK 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

4N1K İLK AŞK 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali, taburcu olmuş eve çıkmıştır. Çete ona eve geliş sürprizi hazırlamıştır. Ancak Ali’den onu hastaneye yetiştirenin Barış olduğunu hala saklarlar. Herkes Ali’nin hızla iyileşmesinden dolayı çok mutludur ama Tekelioğlu ailesinin üzerindeki kara bulutlar henüz dağılmamıştır. Tuzağa düşürülen arkadaşlarının intikamını almak isteyen saldırganlar günlüğü kurye ile Ali’ye gönderirler. Ela öğretmenin günlüğü Ali yerine bir tesadüfle Barış’ın eline geçer. Yaprak’ın ise başı devamsızlıktan derttedir. Hastanede Ali’nin yanında olması ona pahalıya patlamıştır. Eğer kaybolan okçuluk raporunu bulmazsa devamsızlıktan kalacaktır. Sonunda hastaneye getirilişi hakkında gerçekleri öğrenen Ali, Barışla ödeşmek ister ve ona “Benden bir iste ne olursa yapacağım” der. Barış da Yaprak’a aşkını itiraf etmesini ister. Eğer kabul ederse aralarından çıkacağına söz verir. Herkes kayıp raporun kopyasını bulmak için seferber olurken Barış günlüğün kime ait olduğunu bulmuştur. Sinan ise hiç ummadığı bir anda Müdür ile annesinin ayrılmadığını öğrenir.