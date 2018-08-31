Oyuncu, ‘Kim Milyoner Olmak İster?’in eski sunucusu Kenan Işık’ın sağlık durumuyla ilgili soruya, “Ailesinden dolayı ziyaret etme şansım olmadı. İnşallah en yakın zamanda gelir ve programı sunmaya devam eder” yanıtını verdi.

 