Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

39 yaşına giren sempatik oyuncu, çekimler sırasında aniden açılan stüdyo kapısından pasta ve konfetilerle giren ekibi görünce hem şaşırdı hem de çok mutlu oldu. Pastayı kesip stüdyodaki seyirci ile paylaşan Ayrık, herkese teşekkür etti.