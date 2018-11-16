39 yaşına giren sempatik oyuncu, çekimler sırasında aniden açılan stüdyo kapısından pasta ve konfetilerle giren ekibi görünce hem şaşırdı hem de çok mutlu oldu. Pastayı kesip stüdyodaki seyirci ile paylaşan Ayrık, herkese teşekkür etti.
Sunucu İlker Ayrık 39 yaşına girdi
16.11.2018 - 11:40 | Son Güncelleme: 16.11.2018 - 11:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
39 yaşında stüdyoda girdi.Sunucu İlker Ayrık’a “Yaparsın Aşkım” ekibi stüdyoda sürpriz bir kutlama gerçekleştirdi.
Etiketler : Sunucu İlker Ayrık,Yaparsın Aşkım,
588996 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/588996.aspx
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