Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık yarım saat sürdü. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Portekiz Dışişleri Bakanı Silva'yı kabul etti
18.10.2017 - 13:20 | Son Güncelleme: 18.10.2017 - 13:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva'yı kabul etti.
Etiketler : erdoğan,portekiz,
512269 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/512269.aspx
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