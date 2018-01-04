Diyarbakır’da HDP’nin düzenlediği basın toplantısına mektup gönderen ve tutuklu bulunan Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş, partisinin 11 Şubat’ta gerçekleştireceği olağan kongresinde eş genel başkanlığa aday olmayacağını belirtti.
Demirtaş aday olmayacağını açıkladı
04.01.2018 - 14:45 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 14:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Selahattin Demirtaş, eş genel başkanlık için aday olmayacağını HDP’nin Diyarbakır’da düzenlediği basın toplantısına gönderdiği mektupla açıkladı.
Etiketler : Selahattin Demirtaş,
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