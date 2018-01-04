Diyarbakır’da HDP’nin düzenlediği basın toplantısına mektup gönderen ve tutuklu bulunan Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş, partisinin 11 Şubat’ta gerçekleştireceği olağan kongresinde eş genel başkanlığa aday olmayacağını belirtti.