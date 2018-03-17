MHP Genel Başkan Yardımcı Semih Yalçın, Kongreye CHP, HDP ve İYİ Parti'yi davet etmediklerini belirterek "Her üçü de üçüz bir şekilde aynı paralelde hareket eden siyasi partiler. Milli duruştan ne anladıklarını biz biliyoruz" dedi.
MHP, kongreye CHP, HDP ve İYİ Parti'yi davet etmedi
17.03.2018 - 14:14 | Son Güncelleme: 17.03.2018 - 14:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkan Yardımcı Semih Yalçın, kongreye davet etmedikleri CHP, HDP ve İYİ Parti hakkında "Her üçü de aynı paralelde hareket eden siyasi partiler" açıklamasını yaptı.
Etiketler : mhp,kongre,davet,hdp,chp,iyi parti,
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