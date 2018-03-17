MHP Genel Başkan  Yardımcı Semih Yalçın, Kongreye CHP, HDP ve İYİ Parti'yi davet etmediklerini belirterek "Her  üçü de üçüz bir şekilde aynı paralelde  hareket eden siyasi partiler. Milli duruştan ne anladıklarını biz biliyoruz" dedi.