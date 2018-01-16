Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıvırcık saça bakın nasıl yapılır, kıvırcık saç nasıl olur, kıvırcık saç bakımında ne kullanılır, kıvırcık saç için doğal maske, kıvırcık saç bakım tarifi hakkında merak edilenler bu haberde. Saç bakımı tüm bireyler için sorun teşkil edebilen bir uygulama olabiliyor. Farklı saç tiplerine sahip vatandaşlar platformdan platforma geçerek bu konu hakkında bilgi almaya çalışıyor. Peki kıvırcık saç bakımı nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

KIVIRCIK SAÇ NASIL OLUR?

Doğal kıvırcık saç, kıl foliküllerinin kıvrık yapısından dolayı oluşur. Saç folikülleri ne kadar kıvırcık olursa, saçlarda o kadar kıvırcık olur. Marketlerde farklı markalarda kıvırcık saç bakım ürünü bulunmaktadır. Bu ürünler size anında sonuçlar verecektir fakat bu ürünler ayrıca uzun vadede size yarardan çok zarar getirecektir. Daha çok tercih etmeniz gereken method ise, daha uygun, evde uygulayabileceğiniz yöntemlerdir.

KIVIRCIK SAÇ BAKIMINDA NE KULLANILIR?

Yumurta:

Yumurta kıvırcık saçlara yapılan popüler bakım yöntemlerinden biridir. Yumurtanın yüksek miktarda protein ve yağ içeriği saçlarınızı nemlendirir, sağlık, parlaklık kazandırır.

Bir yumurtayı çırpın ve içerisine iki tatlı kaşığı zeytinyağı ile bir yemek kaşığı mayonez karıştırın. Bu karışımı saçınıza sürün ve 30 dakika boyunca bekletin. Daha sonra soğuk su ile saçlarınızı iyice yıkayın.

Yumurta, zeytinyağı, salatalık karışımı:

Alternatif olarak, bir çırpılmış yumurtayı, iki yemek kaşığı zeytinyağını ve çeyrek bardak püre haline getirilmiş salatalığı karıştırın. Bu karışım ile saç diplerinizden uçlarına kadar masaj yapın ve sonra saçlarınızı duş bonesi ile kapatın. 30 dakika boyunca bekleyip, saçlarınızı şampuanla yıkayın. Bu iki yöntemden herhangi birini haftada bir uygulayın.

Bal:

Bal kıvırcık saçlarınıza bakım için kullanabileceğiniz en etkili maddelerdendir. Bal, saçlarınızı nemlendirmek için kullanabileceğiniz doğal bir nemlendiricidir. Bu sayede kıvırcık saçlarınızı daha kolay kontrol edebilirsiniz.

Eşit miktarda ılık balı, zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağıyla karıştırın. Bu karışım ile saç diplerinizden saç uçlarınıza kadar olmak üzere masaj yapın. Duş bonesi ile yahut streç filmle saçlarınızı kapatın ve 30 dakika boyunca bekleyin. Şampuanla saçlarınızı yıkayın. Bu yöntemi haftada bir uygulayın.

Sıcak Yağ Masajı:

Zeytinyağı, hindistan cevizi yağı veya badem yağı da saç bakımında kullanabileceğiniz etkili yağlardandır.

2-4 dakika boyunca yağı cezvede ısıtın. Sıcaklığının oda sıcaklığına veya rahat hissedeceğiniz bir sıcaklığa düşmesini bekleyin. Yağı saçlarınıza sürün ve saç diplerinize ve saçınıza nazikçe masaj yapın. Kafanıza duş bonesi takın ve üzerine sıcak havlu ile sarın. Bir saat boyunca bekleyin ve normalde yıkadığınız gibi saçlarınızı şampuan ile yıkayın. Yöntemi haftada en az bir defa uygulayın.

Avokado:

Avokado kıvırcık saçlara bakım için çok etkili bir yöntemdir. Avokadonun nemlendirici etkisi, kıvırcıklarınızı nemlendirir, bakım yapar ve şekil almasını kolaylaştırır.

Ezilmiş bir avokadoyu ve iki yemek kaşığı yoğurdu, pürüzsüz bir macun elde edene dek karıştırın. Bu macunu saçlarınıza sürüp, bir saat boyunca bekletin. Daha sonra normalde yaptığınız gibi şampuanla yıkayın.

Avokado, zeytinyağı, Hindistan cevizi sütü karışımı:

Alternatif olarak, bir bütün avokadoyu ezip macun haline getirin ve az bir miktar zeytinyağı ekleyin. Ayrıca içerisine Hindistan cevizi sütü de ekleyebilirsiniz. Saçlarınızı şampuanladıktan sonra, bu macunu saçlarınıza sürün. 30 dakika boyunca bekletip, iyice yıkayın.

Ayrıca aynı miktarda olgunlaşmış muz ile avokadoyu karıştırarak bir macun yapabilirsiniz. Bu karışımın içerisine yarım yemek kaşığı badem yağı da ekleyebilirsiniz. Bu karışım ile saçlarınıza masaj yapın. 20 dakika boyunca bekledikten sonra, normal şampuanınız ile saçlarınızı yıkayın. Bu yöntemleri haftada bir veya iki kez uygulayabilirsiniz.