Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle çocukların olumsuz etkilenmemesi için ailelerin tutumlarına dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Üsküdar Üniversitesi Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan “Çocuklar tepki verirken ailelerin olayları nasıl karşıladığına bakar. Aile bu konuda soğukkanlı ve harekât ilgili yapıcı bir davranış içerisinde olurlarsa çocuklar çok fazla etkilenmez. Ama ailelerin tutumları protesto şeklinde olursa, çocuk daha fazla travmaya maruz kalır. Aile üyelerinin çocukların yanında harekâtla ilgili ileri geri konuşmamaları gerekir. Lüzumsuz savaş algısıyla çocuk olumsuz etkilenir” dedi.

HİSLERİNİZLE DEĞİL MANTIĞINIZLA

Aile üyelerinin savaşla ilgili endişeleri olsa bile bunu çocukların yanında dile getirmemeleri gerektiğini anlatan Prof. Dr. Tarhan “Gelecekle ilgili endişelerimiz olabilir, bunu çocuğun yanında bütünü görmeden sadece tek bakış açısıyla konuşursanız çocuk daha çok korkuya kapılır. Yakınları harekâta katılanların, çocuğun ruh hâli etkileniyor mu şeklinde düşünerek konuşmaları gerekiyor. Düşünmeden, mantığıyla değil hisleriyle geçen konuşmalar çocukları olumsuz etkiler” diye konuştu.

TELEVİZYONU KISITLAMAYIN

Böyle durumlarda ailelerin çocukları televizyondan uzaklaştırmaya çalıştığını ifade eden Prof. Dr. Tarhan “Haber seyrettirmeme, televizyon seyrettirmeme de doğru değil. Bu da hayatın ve toplumun bir gerçeği. Çocukların da bu gerçekle belli bir oranda yüzleşmesi gerekir. Olayı yok saymak yerine olayı gerçekçi bir şekilde anlatıp, çocuğun bundan dersler çıkarmasını ve olayı anlamasını sağlamak daha iyidir. Olayı çocuğun ruhsal gelişimine kazanımına dönüştürmek tavsiye edilir” dedi.