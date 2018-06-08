Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Yaptığımız insan kaynağı çalışmalarına göre 2023 yılında pratisyen hekim açığımız tamamlanmış oluyor, açığımız kalmayacak. O nedenle pratisyen hekim arkadaşlarımızdan mecburi hizmeti kaldıracağız 2023’te" dedi.
Mecburi hizmet kalkıyor! Sağlık Bakanı açıkladı | İşte mecburi hizmetin kalkacağı tarih
08.06.2018 - 17:15 | Son Güncelleme: 08.06.2018 - 17:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "2023 yılında pratisyen hekim açığımız kalmayacak. Pratisyen hekim arkadaşlarımızdan mecburi hizmeti kaldıracağız 2023’te" dedi.
Etiketler : mecburi hizmet,sağlık bakanlığı,
563853 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/563853.aspx
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