Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Yaptığımız insan kaynağı çalışmalarına göre 2023 yılında pratisyen hekim açığımız tamamlanmış oluyor, açığımız kalmayacak. O nedenle pratisyen hekim arkadaşlarımızdan mecburi hizmeti kaldıracağız 2023’te" dedi.