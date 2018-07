Türkiye Gazetesi

Basit bir ilk yardım bilgisinin hayat kurtaracağına dikkat çeken Memorial Ataşehir Hastanesi Acil Servis bölümünden Doç. Dr. Fatih Büyükcam, suda boğulma olaylarında yapılması gereken ilk yardım müdahaleleri hakkında bilgi verdi.

∂ İlk etapta boğulma tehlikesi yaşayan kişiye can yeleği, can simidi gibi batmaz cisimler atın. Bu materyaller yoksa uzun sopa ve ip gibi araçlara tutunmasını sağlayarak kişiyi çekin.

∂ Suda boğulan kişi karaya çıkarıldıktan sonra ilk yapılacak iş her zaman 112 yardım çağrısını yapmaktır.

∂ Suda boğulma tehlikesi geçiren kişiyi karaya çıkarıp, sırt üstü yatırın. Soluk alıp verdiğini, nabzını kontrol edin, nabız ve solunum varsa hastaya kurtarma pozisyonuna alıp sağlık ekiplerinin gelmesini bekleyin.

∂ Kişi giyinikse yakası ve kemerini gevşetin, takma dişi varsa çıkarın. Islak giysilerini çıkarıp battaniyeye sarın.

∂ Eğer kurtarılan kişi soluk alıp vermiyor ve nabzı var ise hızla yardım çağrısı yaptıktan sonra ağızdan ağza yapay solunum yapın, soluk verdiği zaman kişinin başını yana çevirin ve bu hareketi 5-6 defa tekrarlayın. Sonrasında kurtarma pozisyonu verin.

∂ Yutulan suyun çıkarılması için iki eliyle hastanın karnının altından tutarak yukarı kaldırın. Bu şekilde hava yolundaki suların boşalmasına yardım edin.

∂ Kurtarılan kişinin bilinci kapalı, soluk alıp vermiyor ve nabzı da yoksa sağlık ekiplerinin gelmesi beklenirken kişiye sırtüstü yatar pozisyonda kalp masajı uygulanmalıdır. Kalp masajı dakikada en az 100 defa yapılmalıdır. Yanınızda yardımcı yok ise her 30 kalp masajı sonrasında 2 defa ağızdan soluk verilmelidir. Kalp masajı sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar devam ettirilmelidir.