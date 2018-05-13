Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivasspor Alanyaspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor, Sivasspor'a konuk oluyor. Akhisarspor'un Tükiye Kupası'nı almasıyla Avrupa şansı kalmayan Sivasspor, düşme hattındaki Alanya'yı konuk ediyor. Sivasspor, evinde saha avantajını kullanarak galibiyet peşinde. Alanyaspor ise düşme hattından uzaklaşmak için zorlu deplasmandan puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Peki Sivas Alanya maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Sivasspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Alper Ulusoy'un yöneteceği mücadele 13 Mayıs Pazar günü 19:00'da başlayacak. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylarsa turkiyegazetesi.com.tr'de...

Muhtemel 11'ler...

Sivasspor: Ali Şaşal, Auremir, Bjarsmyr, Boye, Ziya, Bifouma, Hakan Arslan, Ndinga, Emre, Robinho, Kone

Alanyaspor: Haydar, Gassama, Welinton, Barış, Berkan, Sackey, Maniatis, Efecan, Emre Akbaba, Villafanez, Douglas

Konuk ekipte M’Billa ve Fernandes sakat. N’Sakala, Tzavellas'le Taha cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Bilet fiyatları: Güney kale arkası 5, Maraton 15, kuzey kale arkası 20, misafir tribünü 20, VIP 40 TL