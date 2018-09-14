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Son Dakika... Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 45'inci devriyesi icra edildi
14.09.2018 - 13:41 | Son Güncelleme: 14.09.2018 - 13:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 14 Eylül 2018 tarihinde 45’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. "
Etiketler : fırat kalkanı,
580357 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/580357.aspx
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