Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, merkez, Havsa, Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde yapılan operasyonlarda, 54 Pakistan, 8 Suriye, 3 Bangladeş ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 66 kaçak göçmen yakalandı. Şahıslara organizatörlük yapan 4 şüphelilerden 2’sinin serbest kaldığı, 2’sinin ise çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konduğu öğrenildi. Yabancı uyruklu şahısların Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği bildirildi.
Edirne’de 66 kaçak göçmen yakalandı
02.05.2017 - 15:44 | Son Güncelleme: 02.05.2017 - 15:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne’de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 66 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 kişi de tutuklandı.
Etiketler : edirne,kaçak,göçmen,haberler,
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