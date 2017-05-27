Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Burak Çağlık (20) yönetimindeki 24 DL 253 plakalı otomobil, Kırklar Caddesi'nde Ramazan Korkmaz'ın (24) kullandığı 24 SP 856 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Çağlık ve aynı otomobilde bulunan Recep Emre Aktay (18) ile diğer aracın sürücüsü Korkmaz yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çıkarılarak ilk müdahalelerinin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle bir otomobilin LPG tankı yerinden koparak olay yerinin yaklaşık 50 metre uzağına düştü.

Gaz sızıntısı nedeniyle Erzincan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri olay yerine çağrıldı. LPG tankının düştüğü yerin etrafına itfaiye ve polis ekipleri tarafından emniyet şeridi çekildi.

Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.