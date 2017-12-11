Olay, merkez Yeni Mahalle Kanalüstü Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenden kavga çıktı. Kavgada 2’si camla olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Elâzığ'da Afganlar kavga etti: 5 yaralı
11.12.2017 - 05:07 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 05:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ’da Afganistan uyruklu 2 grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Etiketler : elazığ,kavga,
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