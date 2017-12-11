Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Yeni Mahalle Kanalüstü Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenden kavga çıktı. Kavgada 2’si camla olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.