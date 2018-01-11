İstanbul Boğazı’nda etkisini sürdüren sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Etkili olan sis nedeniyle İstinye ve Çubuklu arasında yapılan arabalı vapur seferleri iptal edildi. Yaklaşık 1 saat yapılamayan seferler kısa bir süre önce normale döndü. İstanbul’da sis yer yer etkisini göstermeye devam ediyor.
İstanbul’da sis deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
11.01.2018 - 10:46 | Son Güncelleme: 11.01.2018 - 11:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da etkili olan sis deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle İstinye ve Çubuklu arasında yapılan arabalı vapur seferlerinde 1 saatlik aksama yaşandı.
Etiketler : istanbul,deniz,sis,haberler,
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