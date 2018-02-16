Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,3 olarak kaydedildi.

Depremin saat 09.09'da, 48,70 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.