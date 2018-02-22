Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları (THY) ekibini genişletmek adını yeni elemanlar arıyor. Kurum tarafından yapan, bünyesinde istihdam etmek üzere part time eleman alımı yapılacağı açıklaması, iş arayan birçok kişiyi umutlandırdı. Hal böyle olunca bir çok insanın aklına Türk Hava Yolları personel alımı iş başvurusu nasıl yapılır sorusu takıldı. Peki THY iş ilanına nasıl ulaşabilirim, Türk Hava Yolları iş başvurusunda açık pozisyonlar neler, Türk Hava Yolları iş başvurusu ve şartları ne? Ne kadar eleman alınacak, Türk Hava Yolları personel alımı ne zamana kadar sürecek? THY personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İlana kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları? Ve benzeri merak ettiğiniz tüm soruların cevabını sizler için derledik... THY, personel açığını gidermek ve kadrosunu zenginleştirmek için resmi internet sitesinden personel alım ilanı yayımladı. Yayımlanan ilana göre Türk Hava Yolları, Bilişim Teknolojileri departmanında görevlendirmek için part time personel alımı yapacak. Peki THY'nin açtığı ilana başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar...



TÜRK HAVA YOLLARI İŞ BAŞVURUSU İÇİN TIKLA





THY İŞ İLANI TIKLA ÖĞREN





THY PERSONEL BAŞVURUSU YAPILIR?

Türk Hava Yolları'nın söz konusu ilanına başvuru yapmak isteyen adayların, ilana kurumun kurumsal internet sitesi üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Kurum, İlan kriterlerini sağlayan adayların tümü, Sözel/Sayısal Yetenek ve İngilizce yazılı sınavına davet edileceğini ve ilanın yeteri kadar başvuru gelene kadar yayında kalacağını duyurdu.



THY İŞ İLANI BAŞVURUSU İÇİN GENEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

Bilişim sektörüne kendini yakın hisseden ve Bilgi Sistemleri kapsamındaki faaliyetlere ilgili

Problem çözme yeteneği gelişmiş ve sonuç odaklı çalışan

Ekip çalışmasına yatkın, kişisel motivasyonu yüksek olan

Proaktif ve analitik düşünce yeteneğine sahip

Düzenli raporlama ve dokümantasyona önem veren

MS Office araçlarını çok iyi bilen

Araştırmayı ve öğrenmeyi seven, teknolojiyi ve yenilikleri takip eden

Sürekli kendini geliştirme eğiliminde olan

Yazılı ve sözlü iletişim becerileri yüksek

İnsan ilişkileri kuvvetli, güler yüzlü, ikna yeteneği yüksek

İyi derecede İngilizce bilmek

Türk Hava Yolları A.O. tarafından yapılacak olan İngilizce sınav ve/veya mülakatında başarılı olmak



TÜRK HAVA YOLLARI İŞ BAŞVURUSUNA HANGİ BÖLÜM MEZUNLARI BAŞVURABİLECEK?

En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin bazı bölümlerinden alım yapacağını açıklayan Türk Hava Yolları, yayımladığı ilanda aşağıdaki bölümlerinden birinde öğrenimine devam eden ve belirtilen bölümlerde lisans 3.sınıf öğrencisi olan ve belgeleyebilen öğrencilere başvuru hakkı veriyor. İşte başvuru yapabilecek bölümler…

Adli Bilişim Mühendisliği

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

Bilgisayar-Enformatik

Bilişim Sistemleri

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Bilişim Teknolojisi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği)

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım (Endüstri Ürünleri Tasarımı )

Enformasyon Teknolojileri

Enformatik

Görsel İletişim Tasarımı

Grafik Tasarımı

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

İşletme Enformatiği

İşletme Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Matematik

Matematik Mühendisliği

Telekomünikasyon Mühendisliği

Uçak Mühendisliği

Üretim Sistemleri Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Yazılım ve Bilişim Mühendisliği

Yönetim Bilişim Sistemleri



TAI ve THY Teknik arasında iş birliği

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) ve Türk Hava Yolları Teknik AŞ (THY Teknik), Türkiye'de yapılan havacılık faaliyetlerini ve pazarını geliştirmek amacıyla iş birliğine gidecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAI Genel Müdürü Temel Kotil ve THY Teknik Genel Müdürü Ahmet Karaman tarafından imzalanan protokol kapsamında, TAI'nin ana yükleniciliğini üstlendiği uçak parça imalatı, tamiri, bakım-onarım ve yenileme alanlarında THY Teknik alt yüklenici olacak. Kotil, imzalanan iş birliğinin önemine işaret ederek, "THY Teknik gibi önemli bir teknik hizmet desteği sağlayan kurum ile Ar-Ge faaliyetleri başta olmak üzere, havacılık faaliyetlerinin gelişimi için birlikte çalışmak maksatlı mutabakatımız, ülkemiz havacılık sektörü adına iyi bir gelişme oldu." ifadesini kullandı.

Havacılık faaliyetlerinin gelişimi için birlikte çalışarak, Ar-Ge faaliyetleri yürütecek TAI ve THY Teknik, ihtiyaçları doğrultusunda mühendisler başta olmak üzere, personelin iki şirket arasında karşılıklı değişiminin yapılması konusunda da iş birliği yapacak. TAI'nin ana yükleniciliğini üstlendiği askeri hava platformlarının, ilgili lojistik destek ve modifikasyon işlerinde THY Teknik birincil kaynak olarak kullanılacak.

Taraflar arasında, TAI'nin Milli Muharip Uçak Projesi başta olmak üzere tüm özgün hava aracı üretim projelerinde THY Teknik Ar-Ge ve diğer mühendislik birimlerinin aktif rol alması hedefleniyor.